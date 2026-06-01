पन्ना में कंट्रोल हुई फोरेस्ट फायर, 2026 में औसत से 63% कम हुई जंगलों में आगजनी
पन्ना के रैपुरा परिक्षेत्र में फोरेस्ट फायर को रोकने में विभाग का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, वर्ष 2026 में मात्र 41 फायर अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 2:47 PM IST
पन्ना: दक्षिण पन्ना वनमंडल के रैपुरा वन परिक्षेत्र में वर्ष 2026 में वन अग्नि रोकने में विशेष सफलता मिली है. पिछले 5 वर्षों में मार्च से मई माह के आंकड़ें बताते हैं कि इस वर्ष बहुत कम फायर एलर्ट प्राप्त हुआ. वर्ष 2026 में मात्र 41 फायर अलर्ट प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2022 से 2025 के दौरान औसतन फायर अलर्ट की संख्या 111 रही है. इस प्रकार रैपुरा वन परिक्षेत्र औसत की तुलना में इस बार लगभग 63 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है.
फायर लाइनों की समय पर सफाई से मिली सफलता
इस मामले में विभाग ने प्रेस रिलिज जारी कर बताया कि इस उपलब्धि के पीछे वन विभाग द्वारा अपनाई गई रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही. जिसमें परिक्षेत्र की सीमावर्ती बीटों सगौनी, रैपुरा, जमुनिया और रतनगांव में गहरी फायर लाइनों की समय पर कटाई एवं सफाई कराई गई. इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पैदल और वाहन गश्त की गई. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पड़ोसी वनमंडलों की ओर से एक भी वन अग्नि रैपुरा परिक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी.
ज्वलनशील पदार्थों का कराया गया नियंत्रित दहन
वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन के किनारे विशेष अग्नि सुरक्षा प्रबंधन भी किया गया. रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सूखी घास और ज्वलनशील पदार्थों की सफाई तथा नियंत्रित दहन (Controlled Burning) कराया गया. इसके परिणामस्वरूप रेलवे लाइन से सटे वन क्षेत्रों में कोई भी वन अग्नि घटना दर्ज नहीं हुई. इसके साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) को आधुनिक उपकरणों एवं वाहनों सहित लगातार सक्रिय रखा गया, जिससे प्राप्त प्रत्येक अग्नि सूचना पर शीघ्र कार्रवाई कर आग को प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रित कर लिया गया.
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स्थानीय समुदायों की रही अहम भागीदारी
वन अग्नि नियंत्रण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही. वन अमले द्वारा ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया गया. जिसमें ग्रामीणों को वन अग्नि से होने वाले नुकसान और उसकी रोकथाम के उपायों के बारे में लगातार जागरूक किया गया. विशेष रूप से उन गांवों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पूर्व वर्षों में अग्नि की घटनाएं अधिक दर्ज होती थीं. जिससे इस वर्ष रैपुरा परिक्षेत्र में कोई भी बड़ी या अनियंत्रित वन अग्नि घटना नहीं हुई.