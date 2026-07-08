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पन्ना जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में जलभराव, प्रसूता के बेड पर सामान के साथ परिजन

पन्ना में हल्की सी बारिश भी जिला अस्पताल पर भारी पड़ती है. बिल्डिंग पुरानी होने से सभी वार्डों में जलभराव की समस्या.

Panna Water logging panna Hospital
पन्ना जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में जलभराव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 1:20 PM IST

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पन्ना : पन्ना शहर में मंगलवार को 2 से 3 घंटे बारिश हुई. बारिश का पानी जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड में लबालब भर गया. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं और उनके परिजनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा. पानी भरते ही मरीजों ने अपना पूरा सामान बिस्तर के ऊपर रखना शुरू किया. परिजनों में अफरातफरी मच गई. अस्पताल के सफाईकर्मी पानी निकालने का प्रयास करते रहे लेकिन बारिश तेज होने के कारण पानी जितना बाहर निकाला, उससे ज्यादा अंदर भर गया.

अस्पताल में 3 साल से जलभराव की समस्या

बारिश के दौरान पन्ना जिला अस्पताल में जलभराव (ETV BHARAT)

जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड एवं मेल वार्ड में पानी भरने की समस्या यह पहली बार नहीं हुई. यह समस्या करीब 3 साल से बनी हुई है. जब भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है. इस समस्या का स्थाई हल नहीं निकाला जा सका है. मेल वार्ड में भर्ती मरीज रामेश्वर अहिरवार के परिजनों ने बताया "करीब 2 से 3 घंटे बारिश के बाद पानी भर गया था, जो सामान नीचे रखे हुए थे उसको तुरंत बिस्तरों पर रखना पड़ा. बीमार मरीज भी सभी बिस्तर पर ही लेटे रहे और परिजन भी बिस्तर पर ही बैठने को विवश हुए. अस्पताल स्टाफ द्वारा बारिश बंद होने के बाद पानी निकालने का प्रयास किया गया."

पन्ना के सिविल सर्जन डॉ.आलोक गुप्ता (ETV BHARAT)

तहसीलदार ने कराई पानी निकासी

जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा पूर्व में व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लिया गया, जिससे पानी निकासी की समस्या हुई. वार्डों में पानी भरने की सूचा पाते ही तहसीलदार अखिलेश प्रजापति जायजा लेने जिला चिकित्सालय पहुंचे. उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया और पानी निकालने की व्यवस्था बनाई. इसके बाद पानी निकालने का काम तेज हुआ.

जमीन के लेवल से नीचे पहुंचा अस्पताल भवन

सिविल सर्जन डॉ.आलोक गुप्ता का कहना है "पुरानी बिल्डिंग है. जमीन लेवल से करीब 5 फीट नीचे हो गई है. इसलिए पानी निकासी नहीं हो पाती. पाइप भी ब्लॉकेज हो गए हैं. इसकी साफ सफाई के लिए पत्र लिखा गया है. अभी बजट नहीं आया है. इसलिए काम नहीं हो सका है. पीछे नई बिल्डिंग बन रही है. इस कारण पुरानी बिल्डिंग के पानी निकासी के पाइप बंद कर दिए गए हैं, जिससे पानी भराव जैसी स्थिति निर्मित होती है. इन पाइपों को खुलवाने एवं साफ सफाई करवाना अति आवश्यक है."

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