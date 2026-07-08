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पन्ना जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में जलभराव, प्रसूता के बेड पर सामान के साथ परिजन

पन्ना : पन्ना शहर में मंगलवार को 2 से 3 घंटे बारिश हुई. बारिश का पानी जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड में लबालब भर गया. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं और उनके परिजनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा. पानी भरते ही मरीजों ने अपना पूरा सामान बिस्तर के ऊपर रखना शुरू किया. परिजनों में अफरातफरी मच गई. अस्पताल के सफाईकर्मी पानी निकालने का प्रयास करते रहे लेकिन बारिश तेज होने के कारण पानी जितना बाहर निकाला, उससे ज्यादा अंदर भर गया.

अस्पताल में 3 साल से जलभराव की समस्या

बारिश के दौरान पन्ना जिला अस्पताल में जलभराव (ETV BHARAT)

जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड एवं मेल वार्ड में पानी भरने की समस्या यह पहली बार नहीं हुई. यह समस्या करीब 3 साल से बनी हुई है. जब भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है. इस समस्या का स्थाई हल नहीं निकाला जा सका है. मेल वार्ड में भर्ती मरीज रामेश्वर अहिरवार के परिजनों ने बताया "करीब 2 से 3 घंटे बारिश के बाद पानी भर गया था, जो सामान नीचे रखे हुए थे उसको तुरंत बिस्तरों पर रखना पड़ा. बीमार मरीज भी सभी बिस्तर पर ही लेटे रहे और परिजन भी बिस्तर पर ही बैठने को विवश हुए. अस्पताल स्टाफ द्वारा बारिश बंद होने के बाद पानी निकालने का प्रयास किया गया."