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पन्ना में 12 हजार किसान ऑफिसों के लगा रहे चक्कर, नहीं मिल रहे गेहूं खरीदी के स्लॉट

पन्ना में गेहूं खरीदी के स्लॉट बुकिंग नहीं होने से किसान परेशान, व्यापारी को गेहूं बेचने को मजबूर अन्नदाता, संजय रैकवार की रिपोर्ट

Panna wheat procurement
स्लॉट बुक नहीं होने से 12 हजार किसान परेशान (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
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पन्ना: गेहूं खरीदी केंद्र के स्लॉट बुक नहीं होने से किसान परेशान हैं. वे रात को भी स्लॉट बुक करने के लिए जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है. दावा किया जा रहा है कि पन्ना में गेहूं उपार्जन के लिए 4 मई के बाद से किसी भी किसान का स्लॉट बुक नहीं हुआ है. जिससे परेशान किसान जिला खाद आपूर्ति अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहा है.

स्लॉट बुक नहीं होने से 12 हजार किसान परेशान

पन्ना में 15 अप्रैल 2026 से गेहूं खरीदी प्रक्रिया चालू हुई थी. जिससे किसानों ने अपने स्लॉट बुक किए थे और खरीदी केंद्रों पर सुविधा के अनुसार अपना गेहूं जमा करवाया थे, लेकिन 3 मई 2026 से पन्ना जिले में किसी भी किसान का स्लॉट बुक नहीं हुआ है. जिससे लगभग 12 हजार किसान परेशान है और खरीदी केंद्र व ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं.

व्यापारी को गेहूं बेचने को मजबूर अन्नदाता (ETV Bharat)

व्यापारी को गेहूं बेचने को मजबूर किसान

किसान हरिनारायण मिश्रा स्टॉल बुकिंग की समस्या लेकर जिला खाद आपूर्ति अधिकारी के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. वे कहते हैं कि "यदि स्लॉट बुक नहीं होगा, तो व्यापारी को गेहूं बेचना पड़ेगा और शासकीय मूल्य से कम में उन्हें देना पड़ेगा. यदि स्लॉट बुक नहीं होता है, तो हमें नुकसान सहना पड़ेगा और व्यापारी को बेचने के लिए अलग से किराया खर्च कर गेहूं उसके पास ले जाना पड़ेगा."

Panna procurement slots booking
गेहूं खरीदी के स्लॉट बुकिंग के लिए किसान ऑफिसों के लगा रहे चक्कर (ETV Bharat)

पूर्व में हुए स्लॉट बुक से हो रही खरीदारी

पन्ना जिले में 30518 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 19493 किसान अभी तक गेहूं को जमा कर चुके हैं, वहीं, 14720 किसान अपनी फसल बेच चुके हैं. जिनका पैसा उनके खाते में आ चुका है. यह वह किसान हैं, जो पूर्व में स्लॉट बुक कर चुके थे, लेकिन अब किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं. जिससे किसान खरीदी केंद्रों में अपना गेहूं जमा नहीं कर पा रहे हैं.

जिला खाद आपूर्ति इंस्पेक्टर कल्लू पटेल ने बताया कि "जिले में कुल 44 खरीदी केंद्र संचालित है, जिनकी प्रतिदिन खरीदी क्षमता 250 क्विंटल ही है. इससे ज्यादा यदि तुलाई होती है, तो वह शेष रह जाती है. जिससे क्षमता नहीं बढ़ने से किसानों की स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं. यदि क्षमता भोपाल स्तर से बढ़ती है तो स्लॉट बुकिंग होगी.

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