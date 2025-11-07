पन्ना में एग्जाम वाले दिन प्रिंसिपल ने बच्ची को पीटा, बेहोश हुई तो पूरे छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार
बच्ची के बेहोश होते ही हंगामा, प्रिंसिपल मुर्दाबाद के लगे नारे, हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के सहायक संचालक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 2:15 PM IST
पन्ना : अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम शहपुरा में स्कूली छात्रा से प्रिंसिपल द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है. यहां धरमपुर अंतर्गत ग्राम शहपुरा के शासकीय हाई स्कूल से घटना सामने आई है, जहां परीक्षा के दिन कथित तौर पर प्रिंसिपल द्वारा मारे जाने से छात्रा बेहोश हो गई. इसके बाद स्कूली बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया.
बच्ची के बेहोश होते ही हंगामा, प्रिंसिपल मुर्दाबाद के लगे नारे
पन्ना के ग्राम शहपुरा में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी, जहां पर प्रिंसिपल द्वारा कथित तौर पर बच्ची को पीटा गया. बच्ची के बेहोश होने की खबर जैसे ही गांव वालों को पहुंची तो सरपंच सहित अन्य लोग स्कूल पहुंच गए और हंगामा कर दिया. स्कूली बच्चों ने भी बाहर निकलकर प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगा दिए. मामला गरमाया तो जिला शिक्षा अधिकारी पुलिस लेकर स्कूल पहुंच गए.
क्या हुआ पूरा मामला?
हाई स्कूल शाहपुरा की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी और गुरुवार को गणित का पेपर था. पेपर 10:00 बजे चालू होना था और आरोप है कि प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद प्रजापति 11:00 बजे पहुंचे. इसके बाद उन्होंने सीटिंग प्लान शुरू कर दिया, जिसपर बच्चों ने कहा कि ये व्यवस्था पहले हो जानी थी. इसपर प्रिंसिपल ने आपा खो दिया और एक छात्रा से बहस करते हुए उसे पीट दिया. इससे छाता बेहोश हो गई.
तभी स्कूली बच्चों ने ये सूचना गांव में अपने अभिभावकों को दी. बड़ी संख्या में जब गांव वाले पहुंचे और बच्ची को पानी के छीटें मारे, जिसके बाद वह होश में आई और उसने पूरा घटनाक्रम बताया. इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, तब जाकर वहां पर सहायक संचालक शिक्षा विभाग पहुंचे.
सीटिंग प्लान का बोला तो मारपीट की
पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, ''10 बजे पेपर होने था लेकर प्रिंसिपल एक घंटे बाद पहुंचे. जब मैंने उनसे कहा कि सीटिंग प्लान आप अब बना रहे हैं, ये तो पहले हो जाना था, इसपर वे नाराजा हो गए और अनाप-शनाप बातें बोलते हुए मुझसे मारपीट की.''
यह भी पढ़ें- रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह परोसा गया भोजन, श्योपुर में मध्यान्ह भोजन में गंभीर लापरवाही
इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के सहायक संचालक डीडी रजक ने कहा, '' बच्ची के साथ मारपीट की जानकारी मिली और मैं मौके पर आया हूं. सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी