पन्ना में एग्जाम वाले दिन प्रिंसिपल ने बच्ची को पीटा, बेहोश हुई तो पूरे छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

पन्ना : अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम शहपुरा में स्कूली छात्रा से प्रिंसिपल द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है. यहां धरमपुर अंतर्गत ग्राम शहपुरा के शासकीय हाई स्कूल से घटना सामने आई है, जहां परीक्षा के दिन कथित तौर पर प्रिंसिपल द्वारा मारे जाने से छात्रा बेहोश हो गई. इसके बाद स्कूली बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया. बच्ची के बेहोश होते ही हंगामा, प्रिंसिपल मुर्दाबाद के लगे नारे पन्ना के ग्राम शहपुरा में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी, जहां पर प्रिंसिपल द्वारा कथित तौर पर बच्ची को पीटा गया. बच्ची के बेहोश होने की खबर जैसे ही गांव वालों को पहुंची तो सरपंच सहित अन्य लोग स्कूल पहुंच गए और हंगामा कर दिया. स्कूली बच्चों ने भी बाहर निकलकर प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगा दिए. मामला गरमाया तो जिला शिक्षा अधिकारी पुलिस लेकर स्कूल पहुंच गए.