बंद होने की कगार पर पन्ना का 106 साल पुराना स्कूल, यहां के स्टूडेंट बने एसपी और कलेक्टर

पन्ना में बंद होने की कगार पर आजादी के पहले स्थापित विद्यालय. सरकारी अनुदान पर चल रहे स्कूल में नहीं हो रही शिक्षकों की नियुक्ति.

बंद होने की कगार पर पन्ना में आजादी के पहले स्थापित विद्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 9:10 PM IST

पन्ना: आजादी के पहले पन्ना में स्थापित एक प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पर है. अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1919 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी. एक समय इस स्कूल की गिनती जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में होती थी. आज भी स्कूल में बच्चों की संख्या ठीक-ठाक है, लेकिन यहां मात्र एक शिक्षक पदस्थ है. सरकारी अनुदान से चलने वाले इस विद्यालय में कई शिक्षकों के रिटायर होने के बाद भी नई नियुक्ति नहीं हो रही हैं. ऐसा ही चलता रहा, तो एकमात्र बचे टीचर के रिटायर होने के बाद स्कूल में ताला लटक सकता है.

एमपी सरकार के अनुदान से चल रहा है विद्यालय

पन्ना शहर में 2 सबसे पुराने विद्यालय हैं. जिनकी स्थापना आजादी के पहले हुई थी. इसमें एक का नाम रुद्रप्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दूसरा श्रीकृष्ण निजानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. श्री रुद्र प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना के राज परिवार द्वारा स्थापित करवाया गया था. बाद में राज्य सरकार ने इसे अपनी अंडरटेकिंग में ले लिया था वहीं श्रीकृष्ण निजानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना प्राणनाथ ट्रस्ट द्वारा करवाई गई थी.

एमपी सरकार के अनुदान से चल रहा है विद्यालय (ETV Bharat)

कई सालों बाद एमपी सरकार ने इसे भी अनुदान प्राप्त विद्यालय का दर्जा देते हुए यहां कई शिक्षकों की नियुक्ति कर दी थी. विद्यालय में पदस्थ शिक्षक रिटायर्ड होते गए, लेकिन उनकी जगह पर नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई. वर्तमान में एक टीचर बचे हैं जिनके भरोसे ये स्कूल चल रहा है. कक्षा 1 से 8वीं तक के इस विद्यालय में वर्तमान में 85 बच्चे पढ़ते हैं. इसी साल जून में एक शिक्षिका रिटायर्ड हुई थीं, लेकिन उनकी जगह पर कोई नई नियुक्ति नहीं हुई.

शिक्षक रिटायर्ड होते गए, लेकिन नहीं हुई नई नियुक्तियां

श्रीकृष्ण निजानंद विद्यालय में पदस्थ एकमात्र शिक्षक मुनि कुमार पांडे बताते हैं कि "इस विद्यालय की स्थापना श्री मिहिर दास महाराज द्वारा वर्ष 1919 में की गई थी. यहां पर पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर और एसपी भी बने हैं. पहले यह विद्यालय प्राणनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता था जो 1976 तक संचालित था.

स्कूल में पढ़ते हैं 85 बच्चे (ETV Bharat)

साल 1977 के बाद इस विद्यालय को सरकारी अनुदान दिया जाने लगा, जिससे शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर अनुदान प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाने लगी, लेकिन समय जैसे-जैसे गुजरता गया, शिक्षक रिटायर होते रहे लेकिन उनकी जगह पर शासन द्वारा नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई.

पहले 12वीं तक चलता था विद्यालय

शिक्षक मुनि कुमार पांडे बताते हैं कि "पहले विद्यालय में 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती थीं, लेकिन जैसे-जैसे शिक्षक रिटायर होते रहे वैसे-वैसे कक्षाएं भी घटती रही. अब सिर्फ 1 से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं." उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.

जिससे यह विद्यालय पहले जैसा सुचारू रूप से चल सके और बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके. क्योंकि इस विद्यालय में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं. यहां बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती. यह पूरी तरह से निशुल्क है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रयास की बात कही

पन्ना जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे से इस संबंध में बात की गई, तो उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट नहीं बताया. रवि खरे ने बताया कि "यह विद्यालय अनुदान प्राप्त विद्यालयों की श्रेणी में आता है. इसके नियम शासकीय विद्यालयों से अलग हैं. विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसलिए नियमानुसार प्रयास किए जा रहे हैं."

