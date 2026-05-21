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पन्ना पुलिस ने व्यापारी से लिए 95 हजार, एसपी ने तीन पुलिसकर्मियों को किया निलंबित

पन्ना का मंडला थाना फिर विवादों में है. रीवा के व्यापारी ने पुलिस पर पैसे वसूलने का आरोप है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने व्यापारी को जबरन पकड़ने और उसे फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर उसने 95 हजार रुपए ले लिए हैं. जैसे ही मामला सामने आया, पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. रीवा के व्यापारी मोहनलाल सोनी द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना का मंडला थाना फिर सुर्खियों में है. पुलिस कर्मचारियों द्वारा व्यापारी को पकड़ कर फर्जी एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर उससे फोन-पे के माध्यम से 95 हजार डलवाने का आरोप है. पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी से की. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तीन पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.

पुलिस कर्मियों ने दबाव डालकर डलवाए 95 हजार

जहां उसने बताया था कि वह 14 मई को किसी काम से खजुराहो जा रहा था, जहां लौटते वक्त पुलिस कर्मचारियों ने उसे जबरन पकड़ लिया. इसके बाद उसको फर्जी एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी दे. पुलिस ने मामला निपटाने के लिए 95000 फोन-पे के माध्यम से डलवाए गए, फिर उसे छोड़ा गया. मामले की शिकायत मिलने पर एसपी निवेदिता नायडू ने तीन पुलिस कर्मियों थाना प्रभारी रचना पटेल, एएसआई रज्जाक खान और आरक्षक रामशरण को निलंबित किया है.

अलग-अलग खातों में डलवाए पैसे

वहीं इस प्रकरण के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. मामले को पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच समिति बिठाकर गहनता से जांच की जा रही है. पीड़ित व्यापारी मोहनलाल सोनी रीवा का निवासी है. उसके द्वारा पुलिस कर्मियों व उसके सहयोगियों के अलग-अलग दो खातों में एक खाते में ₹50000 और एक खाते में ₹45000 डलवाए गए. मामले में एसपी निवेदिता नायडू ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, यह मामला काफी गंभीर है और इस तरह के मामले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.