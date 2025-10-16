पन्ना के खिलाड़ियों का जू-जित्सु टूर्नामेंट में जलवा, झटके 4 मेडल, मिशन जापान की तैयारी में प्लेयर
सहारपुर में आयोजित जू-जित्सु प्रतियोगिता में पन्ना के खिलाड़ियों का दबदबा. 3 प्रतियोगिता में झटके 4 मेडल. एशियन चैंपियनशिप की तैयारी में प्लेयर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 6:47 PM IST
पन्ना: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय जू-जित्सु प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में देशभर से राजस्थान, गुजरात, असम, दिल्ली समेत कई राज्यों की टीमों ने भाग लिया, मध्य प्रदेश से कुल 72 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें इंदौर, देवास, सतना, ग्वालियर, भोपाल और पन्ना के खिलाड़ी शामिल थे. पन्ना के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार.
पन्ना के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक
पन्ना के खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय देते हुए कुल 4 पदक अपने नाम किया. पीयूष विश्वकर्मा ने 56 किलोग्राम वर्ग में 2 ब्रॉन्ज मेडल, जबकि दीपशिखा डागौर ने 63 किलोग्राम वर्ग में 1 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का मान बढ़ाया. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इरफान उल्ला खान ने 69 किलोग्राम वर्ग और हर्षिता विश्वकर्मा ने 45 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में 5 वां स्थान हासिल किया.
सम्मान समारोह में बढ़ाया गया खिलाड़ियों का उत्साह
प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर लौटे पन्ना के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया. यह सम्मान समारोह फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी, पन्ना मार्शल आर्ट क्लासेस और जिला जू-जित्सु संघ की तरफ से आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में खिलाड़ियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई.
इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष शिवराम गोस्वामी ने कहा कि "जिले के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा." कार्यक्रम में संरक्षक नईम खान, पहलवान सिंह, अरविंद सिंह कुशवाहा, महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव समेत कई खेलप्रेमी मौजूद रहे.
एशियन चैंपियनशिप की तैयारी में खिलाड़ी
अंतर्राष्ट्रीय जू-जिस्तु खिलाड़ी इरफान खान ने बताया कि "सहारनपुर में आयोजित जू-जित्सु प्रतियोगिता में हमारा प्रदर्शन सम्मानजनक रहा. अगले साल दिसंबर में जापान में 20वीं एशियन चैंपियनशिप खेली जानी है. इसके लिए इस साल दिसंबर में ट्रायल होना है. इस ट्रायल में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए 3 खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा. जो खिलाड़ी इस ट्रायल को पास करेगा उसको भारत सरकार की तरफ में एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा."