60 साल के बुजुर्ग पहलवान ने अखाड़े में भरी हुंकार, 35 वर्षीय कुश्ती चैंपियन चारों खाने चित
पन्ना के पिष्ठा में कुश्ती दंगल चैंपियनशिप देखने भारी भीड़ उमड़ी. पहलवानों ने ताकत के साथ कुश्ती के दांवपेच दिखाए. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:43 PM IST
पन्ना : पन्ना के अजयगढ़ के पास ग्राम पिष्ठा में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हुई. इस दौरान कुश्ती के चैंपियन युवा ने पन्ना के 60 साल के बुजुर्ग पहलवान को अखाड़े में ललकारा तो दोनों के बीच काफी देर तक चला मल्लयुद्ध. दंगल देखने कि लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची. प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के अनेक पहलवान पहुंचे. महिला पहलवानों ने भी दमखम दिखाया.
कानपुर के भूपेंद्र सिंह ने जीती चैंपियनशिप
कानपुर के पहलवान भूपेंद्र सिंह यादव ने कई पहलवानों को हराकर कुश्ती की चैंपियनशिप जीती. चैंपियन बनने के बाद उन्होंने पन्ना के सभी पहलवानों को ललकारा और कहा "किसी में दम हो तो वह मुझे अखाड़े में हराकर दिखाए." पहलवान के ललकरने पर पन्ना के पुराने पहलवान और मिलिट्री से रिटायर्ड दशरथ सिंह यादव से लोगों ने चुनौती स्वीकार करने का आग्रह किया. दशरथ यादव की तबीयत खराब थी. फिर भी उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ की बात मानते हुए कुश्ती लड़ने का फैसला किया.
दशरथ सिंह यादव ने दिखाई ताकत
दशरथ सिंह यादव अखाड़े में उतरे. इसके बाद 35 वर्षीय कानपुर के पहलवान भूपेंद्र सिंह यादव से भिड़ंत हुई. काफी देर तक चली कुश्ती के बाद चैंपियन भूपेंद्र सिंह यादव को दशरथ यादव ने पटकनी दे दी. ये देखते ही चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा. फूलमालाओं से दशरथ सिंह पहलवान का स्वागत किया गया. दशरथ सिंह की ताकत व कुश्ती के दांव-पेच देखकर लोग हैरान रह गए और गर्व करने लगे.
- न जिम न मशीन, लकड़ी के औजारों से तैयारी, फिर मिट्टी के अखाड़े में दंगल दिखाते हैं पहलवान
- मुरैना में सजा पहलवानों का महाकुंभ, पांच राज्यों के सूरमाओं ने दिखाया दम
22 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं दी दशरथ सिंह ने
दशरथ सिंह यादव 1986 से लेकर 2008 तक भारतीय सेना में पदस्थ रहे. उन्होंने बताया "वह स्कूल के समय से ही पहलवानी करते आ रहे हैं. इसी कारण वह मिलिट्री में भी चले गए थे. वह 2008 में रिटायर हो गए. वह अभी भी पहलवानी करते हैं. बच्चों और युवाओं को हुनर सिखा रहे हैं." प्रतियोगिता में उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब पन्ना जिले के पहलवानों को कुश्ती के चैंपियन ने ललकारा तो उनकी पहलवानी जाग गई.