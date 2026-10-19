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60 साल के बुजुर्ग पहलवान ने अखाड़े में भरी हुंकार, 35 वर्षीय कुश्ती चैंपियन चारों खाने चित

60 साल के बुजुर्ग पहलवान ने चैंपियन को दी शिकस्त ( ETV BHARAT )

पन्ना : पन्ना के अजयगढ़ के पास ग्राम पिष्ठा में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हुई. इस दौरान कुश्ती के चैंपियन युवा ने पन्ना के 60 साल के बुजुर्ग पहलवान को अखाड़े में ललकारा तो दोनों के बीच काफी देर तक चला मल्लयुद्ध. दंगल देखने कि लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची. प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के अनेक पहलवान पहुंचे. महिला पहलवानों ने भी दमखम दिखाया.

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