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मगरमच्छों से भरी केन नदी, 30 किमी बचाने जान जोखिम में डाल बरियारपुर डैम पार कर रहे लोग

जान जोखिम में डालकर पैदल पार कर रहे हैं डैम बता दें कि, यह डैम करीब 500 मीटर लंबा है लोग पन्ना जिले से छतरपुर जाने के लिए इसके ऊपर पैदल जाकर यह रास्ता पार करते हैं जिसमें काफी जान का जोखिम है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और कहीं और बारिश हो और नदी तूफान पर आ जाए तो लोगों को बहा कर भी ले जा सकती है और डैम में गिर जाने का भी खतरा है.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से गुजरने वाली केन नदी पर अजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर डैम बना है. यह डैम आजादी के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था. इस डैम का निर्माण हुए करीब डेढ़ सौ साल हो गए हैं. यह डैम करीब 500 मीटर लंबा एवं 10 फीट चौड़ा है. इस डैम का पानी उत्तर प्रदेश उपयोग करता है क्योंकि यहां से नहर निकलकर सीधे उत्तर प्रदेश के जिले बांदा में प्रवेश करती है और बांदा के हजारों हेक्टर जमीन को केन नदी पर बना डैम सिंचित करता है.

केन नदी में मगरमच्छों का खतरा

दूसरी तरफ केन नदी काफी गहरी है और जिसमें काफी पानी भरा हुआ है और इसमें मगरमच्छ भी पाए जाते हैं. जिससे लोगों को जान का बहुत बड़ा खतरा है. लेकिन लोग करीब 30 किलोमीटर का सफर बचाने के लिए यहां से पैदल समान और गठरी लेकर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ छतरपुर जिले के सूरजपुर गांव पहुंचते हैं. जहां से टैक्सी एवं अन्य वाहनों से अपने गंतव्य तक जाते हैं. कई मोटरसाइकिल सवार लोग डैम के ऊपर मोटरसाइकिल चला कर डैम को पाक कर रहे हैं जो अत्यधिक खतरनाक एवं जोखिम भरा है.

30 किलोमीटर का सफर बचाने के लिए जान से खिलवाड़ (ETV Bharat)

कमलेश केवट स्थानीय निवासी बताते हैं कि, ''बरियारपुर डैम के पास काफी घड़ियाल और मगरमच्छ रहते हैं. यहां पर लोगों को तैरना एवं नदी में उतरने के लिए मनाही है. यदि लोग सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो यहां पर नाव की भी व्यवस्था है जो ₹50 प्रति व्यक्ति पार करने के लेता है वह सुरक्षित है. लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर डैम के ऊपर पैदल ही चल देते हैं. जिससे कभी भी खतरा हो सकता है और बरसात के मौसम में डैम के गेट भी प्रशासन द्वारा निकाल दिए गए हैं जिससे और खतरा उत्पन्न होता है, पर लोग नहीं मानते हैं. कई मोटरसाइकिल सवार लोग तो मोटरसाइकिल भी इस डैम के ऊपर चला कर दूसरी तरफ ले जाते हैं जो अत्यधिक खतरनाक है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.''

केन नदी में मगरमच्छों का खतरा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्षों से चली आ रही मांग को देखते हुए बरियारपुर डैम के बगल से ही पुल की सौगात दी है और कुछ ही महीनों बाद इस डैम का काम शुरू होने वाला है. क्योंकि यहां पर 30 किलोमीटर का चक्कर पार करके ही लोग छतरपुर पहुंच सकते हैं. पुल बन जाने से यह दूरी करीब 500 मीटर की ही रह जाएगी.

पुलिस की चेतावनी बेअसर

हनुमतपुर चौकी प्रभारी अशोक गौतम ने बताया कि, ''बरियारपुर डैम में गश्त के दौरान लोगों को हिदायत दी जाती है कि, डैम पार ना करें और वहां पर मौजूद चौकीदार को भी बताया जाता है कि लोगों को चेतावनी देते रहे और डैम पार ना करने दे. क्या करें चौकी में केवल तीन लोग का ही स्टाफ हैं वहां कोई स्थाई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है.''