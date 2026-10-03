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पवई के अखिलेश सेन ने MPPSC एग्जाम में झंडे गाड़े, आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी बने

बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आने वाले पन्ना के पवई के अखिलेश सेन तंगहाली के बाद भी एमपीपीएससी के माध्यम से बने अफसर.

Akhilesh Sen success story
पवई के युवा अखिलेश सेन ने एमपीपीएससी एग्जाम पास किया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
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पन्ना : अगर पूरी लगन, मेहनत और जज्बे के साथ प्रयास किया जाए कोई बाधा उस इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकती. ये फिर साबित कर दिया है पन्ना के पवई के होनहार युवा अखिलेश सेन ने. अखिलेश सेन ने MPPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. उनका चयन आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के पद पर किया गया है.

आर्थिक तंगी को आड़े नहीं आने दिया

अखिलेश सेन सरस्वती शिशु मंदिर पवई के आचार्य सुरेश सेन के पुत्र हैं. आर्थिक रूप से कमजोर पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद अखिलेश ने हार नहीं मानी. कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने निरंतर अध्ययन और परिश्रम जारी रखा. संघ कार्यालय में रहकर एवं सेवा भारती से मिली दिशा निःशुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन ने भी उनकी तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग किया. अखिलेश की यह उपलब्धि केवल उनके परिवार की खुशी नहीं, बल्कि पवई के लिए भी गर्व का विषय है.

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पन्ना के पवई के अखिलेश सेन बने अधिकारी (ETV BHARAT)

डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना

अखिलेश की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का संकल्प रखते हैं. बड़ी सफलता हासिल करने वाले अखिलेश सेन का कहना है "वह रोजाना 8 घंटे तैयारी करते रहे. उन्हें पूरा भरोसा था कि वह कामयाब होंगे. हालांकि उनका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनना है. वह इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे." युवाओं को बड़ी सीख देते हुए अखिलेश सेन कहते हैं "संसाधन की कमी एक फैक्टर हो सकता है. लेकिन पूरी लगन के साथ मेहनत की जाए तो ये फैक्टर कमजोर पड़ जाएगा."

बचपन से पढ़ाई के प्रति गंभीर

अखिलेश के साथ स्कूल जीवन से साथ रहने वालों का कहना है कि वह बचपन से ही पढ़ाई के प्रति संजदा हैं. जब सभी लड़के शाम को खेलने-कूदने फील्ड पर निकल जाते थे, तब भी अखिलेश किताबों में खोए रहते थे. ऐसे युवक को सफलता मिलना तय है. ऐसा लगता है कि सफलता तो अखिलेश का इंतजार कर रही थी.

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