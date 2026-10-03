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पवई के अखिलेश सेन ने MPPSC एग्जाम में झंडे गाड़े, आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी बने

पवई के युवा अखिलेश सेन ने एमपीपीएससी एग्जाम पास किया ( ETV BHARAT )

पन्ना : अगर पूरी लगन, मेहनत और जज्बे के साथ प्रयास किया जाए कोई बाधा उस इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकती. ये फिर साबित कर दिया है पन्ना के पवई के होनहार युवा अखिलेश सेन ने. अखिलेश सेन ने MPPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. उनका चयन आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के पद पर किया गया है.