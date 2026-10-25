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10 वर्षों का का इंतजार खत्म, पन्न के देवेन्द्रनगर पहली बार पहुंची मेमू ट्रेन, हफ्ते में 6 दिन चलेगी गाड़ी

देवेन्द्रनगर पहुंची मेमू ट्रेन, सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने दिखाई हरी झंडी ( ETV Bharat )

पन्ना: पन्ना जिले के देवेंद्र में शनिवार को पहली बार मेमू ट्रेन पहुंची. इसका उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा था क्योंकि 10 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है. शनिवार को दिनांक 24 अक्टूबर 2026 से पन्ना जिले की तहसील देवनगर से सीधी तक ट्रेन की कनेक्टिविटी शुरू हो गई है. पन्ना के इतिहास में शनिवार का दिन ऐतिहासिक अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इसी दिन पहली बार मेमू ट्रेन पन्ना पहुंची.

वर्षों का का इंतजार अब खत्म, पन्न पहुंची मेमू ट्रेन