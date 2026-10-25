10 वर्षों का का इंतजार खत्म, पन्न के देवेन्द्रनगर पहली बार पहुंची मेमू ट्रेन, हफ्ते में 6 दिन चलेगी गाड़ी
देवेन्द्रनगर पहुंची मेमू ट्रेन, सांसद विष्णु दत्त शर्मा और विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने दिखाई हरी झंडी. रिपोर्ट राकेश पाठक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 3:43 PM IST
पन्ना: पन्ना जिले के देवेंद्र में शनिवार को पहली बार मेमू ट्रेन पहुंची. इसका उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा था क्योंकि 10 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है. शनिवार को दिनांक 24 अक्टूबर 2026 से पन्ना जिले की तहसील देवनगर से सीधी तक ट्रेन की कनेक्टिविटी शुरू हो गई है. पन्ना के इतिहास में शनिवार का दिन ऐतिहासिक अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इसी दिन पहली बार मेमू ट्रेन पन्ना पहुंची.
वर्षों का का इंतजार अब खत्म, पन्न पहुंची मेमू ट्रेन
इस ट्रेन को हरी झंडी स्थानीय सांसद बीडी शर्मा द्वारा दिखाई गई. इतना ही नहीं बीडी शर्मा ने नागौर स्टेशन से लेकर देवेंद्र नगर स्टेशन तक इस ट्रेन में यात्रा की, जिससे लोगों में उत्साह देखते ही बनता था. इस ट्रेन के आ जाने से पन्ना वासियों का वर्षों का इंतजार अब खत्म हो गया है.
ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और संडे को अवकाश रहेगा
मेमू ट्रेन सीधी, रीवा, सतना, होते हुए पन्ना के देवेंद्र नगर तक पहुंचेगी. कुछ समय पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया था जिसमें मेमू ट्रेन का प्रस्ताव रखा गया था जिसकी मंजूरी के बाद शनिवार 24 अक्टूबर 2026 को इसकी शुरुआत की गई है. यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और संडे को इसका अवकाश रहेगा. इसकी कनेक्टिविटी से सीधी और देवेंद्र नगर से सीधी कनेक्टिविटी रहेगी.
सीधी से अभी देवेंद्र नगर तक ही कनेक्टिविटी
सीधी सिंगरौली खजुराहो रेल लाइन के नाम से यह प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सीधी से लेकर अभी देवेंद्र नगर तक ही कनेक्टिविटी हो सकी है क्योंकि देवेंद्र नगर से आगे सकरिया होते हुए पन्ना, अजयगढ़ और खजुराहो की रेल लाइन में अभी काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है और यहां पर पटरियां बिछाने का काम जारी है. सकरिया में 350 सौ मीटर की एक भूमिगत टनल भी बनाई जा रही है जिसका 80% काम लगभग पूरा हो चुका है.
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इस अवसर पर सांसद विष्णु दास शर्मा, गुनौर विधायक राजेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा, पूर्व सांसद डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी, विंध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.