बुंदेलखंड का मिनी प्रयागराज जहां 7 नदियों का संगम, पांडवों से सॉलिड कनेक्शन

पन्ना जिले की पांडवन नदी में 7 नदियों का संगम ( ETV BHARAT )

इस नदी का पानी फिर इसी कुंड के द्वारा पाताल में चला गया था और इस नदी ने फिर पांडवों को यहां से गुजरने के लिए रास्ता दिया . इसे बुंदेलखंड सहित पन्ना जिले का मिनी प्रयागराज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 7 नदियों का संगम होता है.

पांडवन का संबंध द्वापर युग से है. अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां से गुजरे थे. यहां पर 7 नदियों का संगम होता है. इस नदी ने पांचों पांडवों का रास्ता रोका था. भीम ने अपनी गधा से नदी के बीचों-बीच प्रहार किया था और फिर इस नदी में एक विशाल कुंड बन गया. ये विशाल कुंड आज भी मौजूद है.

इसी तरह द्वापर युग में भी अज्ञातवास के दौरान पांडव पन्ना से यहां गुजरे थे. पन्ना शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित अमानगंज तहसील के तहत आने वाली पांडवन नदी का महाभारतकालीन कनेक्शन है.

पन्ना : प्राचीन काल में पन्ना की धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी. यहां का संबंध त्रेता एवं द्वापर युग से है. त्रेता युग में भगवान श्री राम यहां पर स्थित ऋषि मुनियों के आश्रम में मिलने आए थे. राम पथ गमन का अहम पड़ाव भी चित्रकूट के बाद पन्ना से होकर गुजरता है.

नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं

पांडवन नदी आदिवासी एवं छोटे तबके के लोग आज भी अस्थि विसर्जन करने आते हैं. इस नदी में 7 नदियां आकर मिलती है और आगे चलकर ये नदी केन नदी का रूप लेती है. ये सातों नदियां केन की सहायक नदियां हैं. यहां पर मकर संक्रांति के पर्व पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां पर समूचे बुंदेलखंड से लोग घूमने जाते हैं. ठंड के मौसम में नदी में कम बहाव रहता है. इसलिए लोग इस नदी के बीचों-बीच भी पहुंच जाते हैं.

पांडवन नदी के पत्थर अद्भुत रूप में

पांडवन नदी में पत्थरों का कटाव अपने आपमें अद्भुत एवं चमत्कारी है. पत्थरों का कटाव अकल्पनीय लगता है, क्योंकि हजारों सालों में नदी के पानी से ये पत्थर लगातार घिस रहे हैं. इसलिए ये पत्थर चिकने एवं अद्भुत आकृति लिए हुए हैं. नदी के किनारे भगवान राम और लक्ष्मण का एक मंदिर भी स्थापित है. यहां पर लोग मकर संक्रांति पर्व पर पूजा अर्चना करते हैं.

नदी का पानी विशाल कुंड में समाया

यहीं पास के गांव में रहने वाले हीरा सिंह ठाकुर बताते हैं "किवदंतियों में उनके दादा परदादा कहानी सुनाते रहे हैं. उन्होंने बताया था कि द्वापर युग में पांचों पांडव यहां से गुजरे थे. तब नदी ने उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था. उन्होंने बार-बार नदी से आग्रह किया कि यहां से हमें निकालना है, रास्ता दीजिए. जब नदी नहीं मानी तब भीम ने अपने गदा से यहां पर प्रहार किया और यहां पर विशाल कुंड बन गया. इसमें नदी का पानी समा गया."

नदी के बीचों पांचों पांडवों की मूर्तियां

पांडवन में पांचों पांडवों की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनकी पूजा अर्चना दूर-दूर से लोग आकर करते हैं. ये मूर्तियां चट्टान पर गोलाकार बनी हुई हैं. ये स्थान नदी के बीचो-बीच है. पुजारी मनोज मिश्रा बताते हैं "पांचों पांडवों का अज्ञातवास के दौरान यहां पर 12 वां विश्राम था और जब वह यहां से निकले तो नदी ने रास्ता रोका और फिर भीम ने अपने गदा के प्रहार से कुंड की स्थापना की, जिसमें नदी का जल समाहित हो गया. बरसात के मौसम में यह पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है."

स्थानीय निवासी म भुवन पांडे बताते हैं "यहां पर किवदंतियों में कहानी प्रचलित है, जो सदियों से चली जा रही है. इसीलिए इस स्थान का नाम पांडवों के नाम से पड़ा है."