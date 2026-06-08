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एकतरफा प्यार में नाबालिग ने छत पर सो रही युवती के सिर में मारी गोली, हालत गंभीर

पन्ना के बनौली में तड़के सनसनी फैल गई. नाबालिग ने घर में घुसकर युवती पर की फायरिंग. डॉक्टर्स ने सिर से निकाली गोली.

Panna Minor Shoots girl
एकतरफा प्यार में नाबालिग को मारी गोली, हालत गंभीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 12:46 PM IST

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पन्ना: थाना सिमरिया अंतर्गत मोहंद्रा चौकी के ग्राम बनौली में सनसनीखेज मामला. शनिवार तड़के 4 बजे नाबालिग सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में युवती के सिर में गोली मार दी और फरार हो गया. युवती अपने घर की छत पर सो रही थी. तड़के एकतरफा प्यार करने वाला नाबालिग घर में घुसा और छत पर सो रही युवती पर फायरिंग की. युवती की चीख सुनते ही परिजन जागे. तुरंत युवती को डॉक्टर के पास ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर युवती को दमोह जिला अस्पताल ले जाया गया.

दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी

दमोह जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हुए सिर से 315 बोर देसी कट्टे का कारतूस निकाला. युवती की हालत स्थिर है और उसका सिर का अभी सीटी स्कैन होना बाकी है. युवती के माता-पिता नहीं हैं. वह अपने परिजनों के साथ रहती है. आरोपी कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था. युवती उससे बात नहीं करती थी. लेकिन युवक उसे धमकाता था. युवती ने परिजनों को भी उसकी शिकायत की थी. परिजनों ने भी नाबालिग को हिदायत दी थी.

मोहन्द्रा चौकी प्रभारी दीपक सिंह भदौरिया (ETV BHARAT)

गोली मारने वाला नाबालिग गिरफ्तार

मोहन्द्रा चौकी प्रभारी दीपक सिंह भदौरिया ने बताया "6 जून को पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवती को किसी ने गोली मार दी है. वह इलाज के लिए दमोह अस्पताल गई हुई है और उसके सिर से गोली निकाली गई है. पुलिस ने दमोह अस्पताल पहुंचकर पूरी विवेचना की. पीड़ित परिजनों ने पुलिस को बताया नाबालिक द्वारा गोली मारी गई."

आरोपी युवती से एक तरफा प्यार करता था. युवती से वह बार-बार बात करने की कोशिश करता था लेकिन युवती ने जब उससे बात नहीं की तो उसे गोली मार दी. पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 315 देसी कट्टा भी बरामद किया. नाबालिग आरोपी है और विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

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