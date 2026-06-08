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एकतरफा प्यार में नाबालिग ने छत पर सो रही युवती के सिर में मारी गोली, हालत गंभीर

पन्ना: थाना सिमरिया अंतर्गत मोहंद्रा चौकी के ग्राम बनौली में सनसनीखेज मामला. शनिवार तड़के 4 बजे नाबालिग सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में युवती के सिर में गोली मार दी और फरार हो गया. युवती अपने घर की छत पर सो रही थी. तड़के एकतरफा प्यार करने वाला नाबालिग घर में घुसा और छत पर सो रही युवती पर फायरिंग की. युवती की चीख सुनते ही परिजन जागे. तुरंत युवती को डॉक्टर के पास ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर युवती को दमोह जिला अस्पताल ले जाया गया.

दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी

दमोह जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हुए सिर से 315 बोर देसी कट्टे का कारतूस निकाला. युवती की हालत स्थिर है और उसका सिर का अभी सीटी स्कैन होना बाकी है. युवती के माता-पिता नहीं हैं. वह अपने परिजनों के साथ रहती है. आरोपी कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था. युवती उससे बात नहीं करती थी. लेकिन युवक उसे धमकाता था. युवती ने परिजनों को भी उसकी शिकायत की थी. परिजनों ने भी नाबालिग को हिदायत दी थी.