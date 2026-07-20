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पन्ना की धरती ने 2 साल बाद उगला इतना बड़ा हीरा, 13.16 कैरेट का हीरा जेम क्वालिटी का

साल 2021 में कोर्ट के निर्देशों पर यहां मशीनों से खुदाई को बंद कर दिया गया था जो 2023 तक बंद रही. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण की मंजूरी मिलने के बाद 2024 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद इस परियोजना से सबसे बड़ा 10 कैरेट का हीरा मिला था और अब फिर से 13.16 कैरेट का हीरा प्राप्त हुआ है, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़ा बताया जा रहा है.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना की धरती को रत्नगर्भा कहा जाता है. यहां की धरती लंबे समय से अनमोल हीरे उगलती आ रही है. और एक बार फिर इस धरती ने ऐसा हीरा उगला है, जो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा है. 2024 के बाद इस खदान ने 13.16 कैरेट का हीरा दिया है. यूं तो पन्ना में हीरा कई तरीके से निकला जाता है, लेकिन 2021 से यहां मशीनों से खुदाई बंद थी और केवल मजदूरों वाली उथली खदानों में हीरे मिलते थे. मार्च 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक मिला सबसे बड़ा जेम श्रेणी का हीरा है

पन्ना की धरती ने उगला अब तक का सबसे बड़ा रत्न (ETV Bharat)

एनएमडीसी की सबसे बड़ी हीरा परियोजना

पन्ना में एशिया की सबसे बड़ी एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना स्थित है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मझगांव हिनौता में स्थित है. इस परियोजना की शुरुआत सन 1971-72 में हुई थी, जो निरंतर चल रही है. इससे एनएमडीसी खनन परियोजना को हजारों केरट हीरे प्राप्त हो चुके हैं.

एशिया में सबसे बड़ी रत्नगर्भा की धरती

यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचो-बीच स्थित है जो कई हेक्टेयर में फैला हुआ है. यहां जंगल होने के कारण चारों तरफ अलग से कैंपस बनाया गया है जहां स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार एवं अधिकारी और कर्मचारी की कॉलोनी स्थित है. कैंपस के बगल में हीरा खनन परियोजना के लिए करीब 330 मीटर गहरा गड्ढा है जहां से हीरा निकाला जाता है. इस परियोजना में पूरी तरह से मशीनों से काम किया जाता है. यह 1 जनवरी 2021 को पर्यावरण विभाग की आपत्ति के चलते बंद हो गई थी जो 2023 मध्य तक बंद रही है.

पन्ना की धरती ने उगला 2 साल में अबतक का सबसे बड़ा रत्न (ETV Bharat)

मझगांव हीरा खनन परियोजना के जनरल मैनेजर श्री आर राजकुमार ने कहा, "13.16 कैरेट का हीरा मिला है. जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए तक हो सकती है. मार्च 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हीरा है. जोकि जेम श्रेणी का है."

डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट जो भारत की एकमात्र व्यवस्थित और मशीनीकृत डायमंड खदान है. जहां 13.16 कैरेट का बेहतरीन क्वालिटी वाला प्राकृतिक कच्चा हीरा (रफ डायमंड) खोजा गया है. मार्च 2024 में काम फिर से शुरू होने के बाद से खोजा गया सबसे बड़ा जेम कैटेगरी का हीरा है, जिसने पिछले सबसे बड़े 10.4 कैरेट के हीरे के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.