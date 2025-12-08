ETV Bharat / state

पन्ना नेशनल पार्क में कैंटर बसों से करें टाइगर सफारी, देखें- जिप्सी से कितनी बेहतर और किराया?

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 10 नई कैंटर बसें शुरू की (Source : MP Jan sampark)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खजुराहो में होने वाली कैबिनेट मीटिंग एवं विभागों की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं. इसी कड़ी में मोहन यादव ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी की नई व्यवस्था शुरू की. ये कैंटर बसों जिप्सी से ज्यादा आरामदायक हैं. बसों का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी का भी आनंद लिया. मुख्यमंत्री ने मंडला गेट से प्रवेश करते हुए हिनौता गेट तक सफारी की.

पन्ना : पन्ना टाइगर नेशनल पार्क के मंडला गेट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार सुबह नई 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई. इन बसों में 19 पर्यटक एक साथ सफारी का आनंद ले सकेंगे. ये बसें जिप्सी से कई मायने में बेहतर हैं. इसमें सुविधाएं भी ज्यादा हैं. पर्यटक इन बसों में कभी भी बुकिंग करा सकते हैं. इसमें फुल होने का झंझट नहीं रहेगा.

इसके बाद पार्क से वह मंडल गेट से निकले. यह सफर करीब 20 किलोमीटर लंबी एवं पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा नई कैंटर वीविंग बसों की सौगात विभिन्न मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को दी गई है. पन्ना को भी 10 बसों की सौगात मिली है. ये बसें काफी आरामदायक हैं. बैठने की अच्छी सुविधा है. साथ ही सुरक्षित एवं ऊंची भी हैं. इन बसों में बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचाई से जंगल का नजर देखने को मिलेगा.

सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग का झंझट नहीं (Source : MP Jan sampark)

अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग फुल हो जाने से पर्यटक सफारी से वंचित रह जाते हैं, लेकिन इन बसों के आ जाने से अब पर्यटकों को पार्क राउंड की सुविधा मिलेगी. इसमें मंडला गेट से हिनौता गेट तक राउंड कराया जाएगा. इसके लिए पार्क के गेट पर ही टिकट मिल सकेगी. इसमें प्रति राउंड/ प्रति व्यक्ति 1150 से 1450 तक का शुल्क लगेगा. ये बसें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ पेंच एवं कान्हा टाइगर रिजर्व में भी संचालित होंगी.

सफारी करने बसों की ऑफ लाइन टिकट

पन्ना टाइगर रिजर्व मंडला गेट के रेंजर राहुल पुरोहित ने बताया "10 बसें शुरू की गई हैं. ये बसें मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं. इन बसों में 19 पर्यटकों की बैठने की सुविधा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रिजर्व की मंडला गेट पर इन बसों को हरी झंडी दिखा शुभारंभ किया." वहीं, पर्यटक रोहित भटनागर ने बताया "इन बसों की शुरुआत होने से पर्यटकों को काफी सुविधा रहेगी. पन्ना टाइगर रिजर्व की ऑनलाइन टिकट लगभग फुल रहती है. इन बसों की ऑफलाइन बुकिंग होगी."