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पन्ना की धरती में गोल पत्थर बने रहस्य, राजाओं के दौर में यहां निकलते थे सिर्फ हीरे

पन्ना में 500 एकड़ का एक ऐसा स्थान है जहां के गोल पत्थर बने हैं रहस्य, यहां पर पूर्व में निकलते थे हीराे. संजय रायकवार की रिपोर्ट.

PANNA MYSTERY OF ROUND STONES
पन्ना की धरती पर गोल पत्थरों का रहस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 11:31 AM IST

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पन्ना: पन्ना में एक स्थान ऐसा पाया जाता है जहां पर 500 एकड़ में केवल गोल पत्थर ही चारों ओर दिखाई देते हैं और यह पत्थर करीब जमीन के नीचे 30 फीट तक की गहराई में पड़े हुए हैं. इन पत्थरों का आकार अलग-अलग है. इस स्थान को स्थानीय भाषा में लुढ़ाई (Ludhai) के नाम से जाना जाता है और यहां पर कभी राजा महाराजाओं के जमाने में हीरा निकलता था.

पन्ना की धरती देश दुनिया में हीरों के नाम से जानी जाती है. यहां की रत्नगर्भा धरती में हीरे निकलते हैं. हीरों की खोज के लिए लोग दूसरे शहरों से पन्ना आकर अपनी किस्मत आजमाते हैं और यहां पर मजदूर भी रातों-रात लखपति बन जाते हैं. यहां की धरती खेतों में भी हीरे उगलती है. समतल जमीन में भी कुछ फीट गड्ढे खोदने पर भी हीरे निकलते हैं.

30 मीटर गहराई तक गोल पत्थर ही मिलते, कभी मिलते थे हीरे (ETV Bharat)

30 मीटर गहराई तक गोल पत्थर ही मिलते, कभी मिलते थे हीरे

इतना ही नहीं यहां की धरती में सैकड़ों मीटर अंदर गड्ढों में भी हीरे निकलते हैं, लेकिन अब एक रहस्य यहां पर गहराया हुआ है. कभी राजाओं के जमाने में हीरे उगलने वाले करीब 500 एकड़ के एरिया में अब सिर्फ गोल पत्थर ही चारों तरफ दिखाई देते हैं. यहां पर चिपटे या चौकोर पत्थर सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं और यहां पर करीब 30 मीटर गहराई तक गोल पत्थर ही मिलते हैं.

Panna 500 acres area Only round stones
500 एकड़ का एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ गोल पत्थर (ETV Bharat)

पन्ना से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सुनहरा में है लुढ़ाई

यह स्थान पन्ना से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सुनहरा में स्थित है. इस स्थान को लुढ़ाई के नाम से जाना जाता है. इस स्थान के कुछ किलोमीटर की दूरी पर पट्टी हीरा खदान भी स्थित है जहां पर शासकीय खदानों के पट्टे हीरा कार्यालय द्वारा आवंटित किए जाते हैं और उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पाया जाता है जिस स्थान को लुढ़ाई के नाम से जाना जाता है. जहां पर चारों तरफ सिर्फ गोल पत्थर ही नजर आते हैं.

स्थानीय निवासी गौतम आदिवासी बताते हैं कि "हमारे दादा परदादा बताते थे कि यहां पर राजाओं के जमाने में व्यापक स्तर पर लोग हीरे की खोज में खदानें लगाते थे और यहीं पर झोपड़ी बनाकर रहते थे. उनके द्वारा कई वर्षों तक यहां पर खदाने लगाई गईं और हीरा खोदा गया. इसलिए इस स्थान की मिट्टी अलग हो गई है और सिर्फ गोल पत्थर ही बचे हैं जो बहुत ही बड़े आकार के नहीं है छोटे-छोटे गोल पत्थर है. इन पत्थरों की यह खासियत है कि इनमें चपटे एवं चौकोर पत्थर यहां पर नहीं पाया जाते, सिर्फ गोल पत्थर ही यहां पर पाए जाते हैं. यदि यहां पर 30 फीट तक खोदा जाए तो सिर्फ यहां पर गोल पत्थर ही पाए जाते हैं."

PANNA MYSTERY OF ROUND STONES
पन्ना की धरती में गोल पत्थर बने रहस्य (ETV Bharat)

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डिप्टी रेंजर काशी कुमार ने बताया कि "यह स्थान अब विश्रमगंज रेंज परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है और जंगल का हिस्सा है. इसलिए इस स्थान पर अब खदानें संचालित नहीं होती हैं न ही इसकी अनुमति दी जाती है. क्योंकि यह स्थान अब जंगल विभाग के कंट्रोल में है और यहां पर किसी भी प्रकार की खदान एवं खुदाई प्रतिबंधित है. यह कंपाउंड नंबर 339 से और जो करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है यहां पर कभी राजा महाराजाओं के जमाने में हीरे निकलते थे."

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