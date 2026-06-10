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पन्ना की चमत्कारी तलैया! अकाल में भी कभी नहीं सूखी, क्या है देववंशी मछली का रहस्य

ग्रामीणों का दावा-6 फीट लंबी विशाल मछली को देखा पन्ना जिले के ग्राम पंचायत खमतरा का बजरंग धाम तलैया स्थानीय लोगों के बीच आस्था और जिज्ञासा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. ग्रामीणों का दावा है कि, लगभग 6 वर्ष पूर्व ग्रीष्मकाल में कई ग्रामीणों ने घाट की सीढ़ियों के पास करीब 6 फीट लंबी विशाल मछली को देखा था. लोगों का दावा है कि यह घटना एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार हुई. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यह कोई सामान्य मछली नहीं, बल्कि देववंशी मछली है, जिसकी इस पवित्र जलाशय से विशेष आस्था जुड़ी हुई है. हालांकि इस संबंध में कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

पन्ना: जिले के शाहनगर विकासखंड मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमतरा स्थित बजरंग धाम तलैया आज भी अनेक रहस्यों और जनश्रुतियों को अपने भीतर समेटे हुए है. यहां स्थापित प्राचीन शिलालेख और तालाब को लेकर स्थानीय बुजुर्गों के पास कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं. जो इस स्थल को विशेष पहचान प्रदान करती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब से गांव बसा है, तब से यह तालाब अस्तित्व में है. इतिहास में कई बार भीषण अकाल पड़े, लेकिन किसी ने भी इस तालाब को पूरी तरह सूखते हुए नहीं देखा.

कभी जलविहीन नहीं हुई तलैया

गांव के 70 वर्षीय संत गोविंद दास जी महाराज बताते हैं कि, ''उन्होंने अपने जीवन में इस तलैया को कभी जलविहीन नहीं देखा. इतना ही नहीं, उनके पूर्वज भी यही कहा करते थे कि यह तालाब कभी सूखा नहीं.'' महाराज जी का मानना है कि, ''यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र प्रांगण में सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ तप या साधना करे, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इस पावन स्थल पर प्राचीन हनुमान मंदिर, माता पार्वती मंदिर, राम-जानकी मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर, प्राचीन गणेश मंदिर सहित अनेक प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख आज भी विद्यमान हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.''

रहस्यों से भरा है पन्ना का बजरंग धाम (ETV Bharat)

गांव के लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग रामदास सिंह राठौड़ बताते हैं कि, ''लगभग 6 वर्ष पूर्व उन्होंने तलैया के घाट पर करीब 6 से 7 फीट लंबी एक विशाल और आश्चर्यजनक मछली देखी थी. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि देववंशी स्वरूप की प्रतीक मानी जाती है.'' अब इस रहस्यमयी तलैया, प्राचीन मूर्तियों और शिलालेखों को लेकर स्थानीय युवाओं में भी उत्सुकता बढ़ रही है.

अध्ययन में खुल सकते हैं बड़े रहस्य

स्थानीय निवासी ध्रुव सिंह राठौड़ समाजसेवी, गजेंद्र सिंह राठौड़, इंद्रपाल सिंह और आदित्य प्रताप सिंह सहित कई युवा लगातार प्रयासरत हैं कि इस स्थल के ऐतिहासिक और पुरातात्विक रहस्यों से पर्दा उठे. बजरंग धाम तलैया और यहां स्थित प्राचीन शिलालेख से जुड़ी अनेक मान्यताएं आज भी लोगों के बीच जीवित हैं. यदि पुरातत्व विभाग और इतिहास विशेषज्ञ इस स्थल का गंभीरता से अध्ययन करें, तो संभव है कि यहां से क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएं.