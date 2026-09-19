पन्ना की धरती में चमकी 6 किसानों की किस्मत, 15 दिनों में मिला जेम क्वालिटी बेशकीमती हीरा
पन्ना की खदान में 15 दिनों में ही हाथ लग गया लाखों का हीरा, 6 किसान कर रहे थे खुदाई, संजय रायकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 11:58 AM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश का पन्ना लगातार हीरे उगल रहा है. यहां एक किसान और उसके साथियों की किस्मत उस वक्त चमक गई, जब खदान पर पहुंचते ही उन्हें चमचमाता हुआ हीरा मिल गया. पन्ना की रत्नगर्भा धरती पर 6 किसान पट्टा लेकर खुदाई कर रहे थे और सिर्फ 15 दिनों की मेहनत में उन्हें जेम क्वालिटी का 4.70 कैरेट का हीरा मिल गया. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लख रुपए आंकी जा रही है.
15 दिनों में चमक गई किस्मत
पट्टाधारी बद्री पटेल ने बताया कि वह किसानी का काम करते हैं और 10 सालों से हीरे की खोज कर रहे हैं. इस दौरान उनके 6 साथी भी शामिल रहे हैं, लेकिन अभी तक हीरा नहीं मिला था. यह मेहनत उनकी लगातार 10 सालों से चली आ रही थी. इस साल उन्होंने किसानी का काम खत्म करके हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया और सिर्फ 15 दिनों की मेहनत में उन्हें हीरा मिल गया है.
बेटी की शादी से लेकर घर बनाने का सपना साकार
किसान बद्री पटेल ने बताया, "हीरा सराकारी केंद्र में जमा कराया है. बिक्री के बाद जो पैसा मिलेगा, उसे सभी लोग आपस में बांट लेंगे. जिसमें राम चन्द्र दुबे, रतन यादव, राम गोपाल पटेल, पहलवान ओटल और भीकम पटेल में शामिल है. इस पैसे से कुछ लोगों को अपना घर बनवाना है और कई को अपनी बेटी की शादी करनी है. इसके साथ ही कई किसान नया व्यापार डालना चाहते हैं."
सुबह से हीरा मिलने का आभास
बद्री पटेल ने आगे बताया कि वे पन्ना के आराध्य देव के भक्त हैं और उन्हें सुबह से ही आभास हो गया था कि आज उन्हें हीरा मिलने वाला है. उन्होंने कहा, '' अपने आप अनुभूति हो रही थी और अनुभूति उस समय सच हो गई, जब हम लोग खदान पहुंचे. वहां हमें चमचमाता हुआ बेशकीमती 4.70 कैरेट का हीरा मिल गया. सभी हीरा देखकर झूम उठे और तुरंत हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरा जमा करवाया.
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हीरा कार्यालय के हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया, "बद्री पटेल द्वारा शुक्रवार को हीरा जमा कराया गया है. जिसका वजन और क्वालिटी जांची गई. इसमें हीरे का वजन 4.70 कैरेट और उच्च जेम क्वालिटी का पाया गया है. इसे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा. जिसके बाद राशि से 12% काटकर बाकी पट्टाधारी के खाते में स्थानांतरण की जाएगी."