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पन्ना की सड़कों पर इंसाफ की मांग, प्रयागराज में MBBS फाइनल ईयर की छात्रा की संदिग्ध मौत

पन्ना की MBBS फाइनल ईयर की छात्रा की प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध मौत, गृहनगर पवई में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग.

PANNA MBBS GIRL SUSPICIOUS DEATH
प्रयागराज में MBBS फाइनल ईयर की छात्रा की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 6:27 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा सृष्टि मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सृष्टि की संदिग्ध मौत को लेकर गृहनगर मध्य प्रदेश में पन्ना के पवई में लोगों ने विरोध जताया. आयुर्वेद डॉ. अनुराग मिश्रा की 22 वर्षीय बेटी सृष्टि को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला.

हाथों में तख्तियां और 'फांसी दो' के नारे

कैंडल ​मार्च की शुरूआत स्थानीय जगदीश स्वामी मंदिर से हुई. हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग करती तख्तियां लिए आक्रोशित लोग बस स्टैंड और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'सृष्टि मिश्रा को न्याय दो' और 'दोषियों को फांसी दो' के नारे लगाए. ​प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि ​मामले के दोषियों को चिह्नित कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा (फांसी) दी जाए. ​पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले. ​ऐसी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में किसी और बेटी के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो.

पवई में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat)

21 जून को सृष्टि की संदिग्ध मौत

​कैंडल मार्च का समापन एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा के साथ हुआ. जय स्तंभ चौक पर इकट्ठा हुए लोगों ने मृतका सृष्टि मिश्रा की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. दरअसल, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित यूनाइटेड मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 21 जून को एमबीबीएस छात्रा सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था.

रात को कमरे में सोने गई, दूसरे दिन सुबह नहीं उठी

बताया जा रहा है कि पवई निवासी डॉ. अनुराग मिश्रा की बेटी सृष्टि 20 जून की रात को खाना खाने के बाद हॉस्टल के अपने कमरे में सोने गई थी. जहां अगले दिन सुबह वह अचेत अवस्था में पाई गई. जब वह काफी देर तक वह नहीं उठी तो दूसरी छात्राओं ने हॉस्टल प्रबंधन को जानकारी दी. जिसके बाद सृष्टि को तुरंत युनाइटेड यूनिवर्सिटी के अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

PANNA MBBS STUDENT DEATH
सृष्टि मिश्रा की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)

कॉलेज प्रबंधन ने बीमारी बताई वजह, परिजनों ने किया इंकार

इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हॉस्टल के बाहर भारी हंगामा भी किया था. वहीं सृष्टि के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. ​मृतका के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा बताए जा रहे स्वास्थ्य कारणों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कॉलेज प्रशासन का दावा था कि छात्रा थायराइड और मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी, जबकि परिजनों ने ऐसी किसी भी बीमारी की जानकारी होने से साफ इनकार किया है. बताया जा रहा है कि सृष्टि के पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित रख लिया गया है.

Last Updated : June 30, 2026 at 6:36 PM IST

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