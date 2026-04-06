ETV Bharat / state

आसमां से टपक रहा 'पीला सोना', सीजन पीक पर, आदिवासी परिवारों के बच्चों से लेकर बुजुर्ग बिजी

आदिवासी परिवार बड़े शहरों में पलायन के बाद महुआ के लिए घर लौटकर आ जाते हैं. अपने क्षेत्र के पास लगे हुए जंगलों में सुबह से लेकर शाम इसके लिए वह पहले अपने पेड़ चिह्नित कर लेते हैं. उसे पेड़ के नीचे सफाई कर ली जाती है, जिसमें झाड़-झक्कड़, पत्तों को साफ कर लिया जाता है. फिर जब उसमें महुआ का फूल गिरता है तो उसे टोकरी में इकट्ठा करते हैं.

पन्ना : चारों तरफ से जंगलों से घिरे पन्ना जिले में बहुतायत में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं. गर्मियों के मौसम में आदिवासियों का आय का मुख्य स्रोत यही महुआ का फल है. पन्ना के जंगलों में महुआ के पेड़ आदिवासियों की जीवनयापिका के आधार हैं. इसके फूल को भी महुआ बोला जाता है. गर्मी के मौसम में पककर पेड़ से नीचे महुआ टपकता है और उसे आदिवासी महिलाएं-पुरुष सुबह से लेकर शाम तक बीनते हैं. इसे घर पर लाकर सुखाते हैं. जब महुआ का फल सूख जाता है तो उसे बाजार में अच्छी कीमत में बेच दिया जाता है.

ये प्रतिदिन क्रम कई दिन तक चलता है. महुआ के फूल को अपने घर के आंगन में धूप में सुखाया जाता है. सूखने के बाद उसे महुआ को बाजार में 40 से ₹50 किलो की दर से बेच दिया जाता है. इससे उनके प्रति व्यक्ति करीब 40 से 45 हजार रुपए की आय हर मौसम में हो जाती है.

सुबह से शाम तक महुआ बीनने का काम

महुआ बीनने वाली सपना आदिवासी ने बताया "उसके खेत में महुआ के कई पेड़ लगे हैं. जब खेत के पेड़ों में महुआ खत्म हो जाता है तो वह प्रतिदिन जंगल में लगे हुए पेड़ों के महुआ बीनने जाते हैं. यह क्रम सुबह से लेकर शाम तक चलता है. इसमें बहुत ही मेहनत का काम होता है. सुबह से खाना बनाकर साथ ले जाते हैं. साथ में पानी की बोतल भी ले जाते हैं. पूरे दिन महुआ के पेड़ के नीचे टोकरी लेकर महुआ बीनते हैं."

आदिवासियों के घर में सूखते महुआ के फूल (ETV BHARAT)

शुगर फ्री होता है महुआ का फल

महुआ का पेड़ 30 से 40 फीट ऊंचा होता है. गर्मियों के सीजन में इसके फूल लग जाते हैं और जब फूल पक जाते हैं तो वह अपनी डाल से टपकना चालू कर देते हैं और जब तक फूल पूरी तरह से गिर नहीं जाते, तब तक टपकते रहते हैं. महुआ का स्वाद मीठा होता है, जो शुगरफ्री होता है. इससे शुगर फ्री ड्राई फूट मिलकर मिठाई भी बनाई जाती है, जो बाजार में अच्छी कीमत में बिकती है. कई आदिवासी इलाकों में महुआ की शराब भी बनाई जाती है.