ETV Bharat / state

400 साल से महामती प्राणनाथ का जामा रखा है सुरक्षित, महाराजा छत्रसाल ने किया था भेंट

पन्ना के प्राणनाथ मंदिर के म्यूजियम में मौजूद है 400 साल पहले महाराजा छत्रसाल का भेंट किया गया कुर्ता-पाजामा, गाल मुसीरिया,ओटा, पावड़ा भी है सुरक्षित.

PANNA PRANNATH TEMPLE MUSEUM
400 साल से महामती प्राणनाथ का जामा रखा है सुरक्षित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: बुंदेलखंड के नरेश महाराजा छत्रसाल ने करीब 400 साल पहले महामती प्राणनाथ जी को चोपड़ा मंदिर में जामा (कुर्ता पजामा) भेंट किया था, जो आज भी प्राणनाथ मंदिर के म्यूजियम में सुरक्षित है. इसके साथ ही गाल मुसीरिया, ओटा, पीठ खुजाने की पीतल की छड़ी और पावड़ा सहित कई चीजें हैं, जो सैकड़ों वर्ष बाद भी मंदिर के म्यूजियम में सहेज कर सुरक्षित रखी गई हैं.

छत्रसाल ने प्राणनाथ को माना था गुरु

प्राणनाथ मंदिर के गाइड एवं म्यूजियम प्रभारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि "महामती प्राणनाथ का जब 400 वर्ष पहले पन्ना में आगमन हुआ था, तब महाराजा छत्रसाल का जंगलों के बीच स्थित चोपड़ा मंदिर नामक स्थान पर उनसे भेंट हुई थी. उनके दिव्य स्वरूप को देखकर महाराजा छत्रसाल ने महामती प्राणनाथ को अपना गुरु माना था और उनको कुर्ता पजामा भेंट किया था. ये कुर्ता पाजामा आज भी महामती प्राणनाथ मंदिर के म्यूजियम में सुरक्षित है."

महाराजा छत्रसाल ने प्राणनाथ को भेंट किया था जामा (ETV Bharat)

'छत्रसाल कभी भी युद्ध में हारे नहीं'

विजय शर्मा कहते हैं कि "महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को राजधानी बनाया था और उन्होंने अपने जीवन में करीब 52 युद्ध लड़े थे. जिसमें उनकी कभी भी हार नहीं हुई थी, वे सभी युद्ध में विजयी रहे थे. यह आशीर्वाद उन्हें, उनके गुरु महामती प्राणनाथ ने दिया था. महामती प्राणनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध प्राणनाथ मंदिर पन्ना में स्थापित है."

गाल मुसीरिया,ओटा, पावड़ा भी है सुरक्षित

महाराजा छत्रसाल का भेंट किया हुआ जामा सहित महामती प्राणनाथ की कई अन्य चीजें भी म्यूजियम में मौजूद हैं. मंदिर के गाइड विजय शर्मा ने बताया कि 400 साल पुरानी गाल मसूरिया मंदिर में सुरक्षित रखी हुई है. गाल मसूरिया शिल्प के कपड़े से बनाई जाती थी और इसमें रूई भरकर इसको गोलाकार बनाया जाता था और हाथ से सिलाई की जाती थी. जब महामती प्राणनाथ रात को सो जाते थे, तो उनके गालों पर इसे लगाई जाती थी.

Panna Prannath 400 years old jama
पन्ना के प्राणनाथ मंदिर के म्यूजियम में मौजूद है 400 साल पुराना जामा (ETV Bharat)

इसके साथ ही पीठ खुजाने का पीतल की छड़ी, पावड़ा और घुटनों के नीचे रखने वाला चपटा तकिया, जिसे ओटा कहा जाता था, आज भी मंदिर में सुरक्षित हैं. प्राणनाथ घुटनों के सहारे बैठकर चर्चा किया करते थे. इसलिए ओटा को घुटनों के नीचे रखा जाता था. वहीं, पावड़ा एक साड़ीनुमा लंबा कपड़ा होता है. जिसे प्राणनाथ जब चलते थे उनके आगे जमीन पर बिछाया जाता था, ताकि उन्हें चलने में कोई दिक्कत न हो."

TAGGED:

PANNA MAHARAJA CHHATRASAL
PANNA MAHAMATI PRANNATH MANDIR
PANNA PRANNATH 400 YEARS OLD JAMA
MAHAMATI PRANNATH KURTA PYJAMA
PANNA PRANNATH TEMPLE MUSEUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.