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400 साल पुरानी आस्था की डोर, पन्ना में क्यों लगाते हैं 26 किलोमीटर की पृथ्वी परिक्रमा?

400 साल पुरानी आस्था की डोर ( ETV Bharat GFX )

पन्ना: मंदिरों की नगरी पन्ना में हजारों साल पुराने कई ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं. जिसका इतिहास अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है. यहां आज भी ऐसी परंपराएं निभाई जा रही हैं जो सदियों पुरानी हैं. इन्हीं में से एक है पृथ्वी परिक्रमा, जो पिछली 4 सदियों से अनवरत जारी है.

यह परिक्रमा शरद पूर्णिमा के 1 महीने बाद होती है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह परिक्रमा एक दिन की होती है. इसमें 26 किलोमीटर की परिक्रमा लगानी होती है और इस परिक्रमा को लगाने के लिए देश नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पन्ना पहुंचते हैं. भक्ति के भाव में डूबे श्रद्धालु रास्ते में गाजे बाजे के साथ महामती प्राणनाथ के जयकारे लगाते हुए इस परिक्रमा का चक्कर पूरा करते हैं.