400 साल पुरानी आस्था की डोर, पन्ना में क्यों लगाते हैं 26 किलोमीटर की पृथ्वी परिक्रमा?
पन्ना में 400 साल से लगातार जारी है पृथ्वी परिक्रमा. प्रणामी संप्रदाय से जुडे़ भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं परिक्रमा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:25 PM IST
पन्ना: मंदिरों की नगरी पन्ना में हजारों साल पुराने कई ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं. जिसका इतिहास अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है. यहां आज भी ऐसी परंपराएं निभाई जा रही हैं जो सदियों पुरानी हैं. इन्हीं में से एक है पृथ्वी परिक्रमा, जो पिछली 4 सदियों से अनवरत जारी है.
यह परिक्रमा शरद पूर्णिमा के 1 महीने बाद होती है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह परिक्रमा एक दिन की होती है. इसमें 26 किलोमीटर की परिक्रमा लगानी होती है और इस परिक्रमा को लगाने के लिए देश नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पन्ना पहुंचते हैं. भक्ति के भाव में डूबे श्रद्धालु रास्ते में गाजे बाजे के साथ महामती प्राणनाथ के जयकारे लगाते हुए इस परिक्रमा का चक्कर पूरा करते हैं.
400 साल से लगातार जारी है पृथ्वी परिक्रमा
प्रणामी संप्रदाय के महामती प्राणनाथ का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पन्ना में स्थापित है. इस मंदिर की स्थापना 400 वर्ष पहले हुई थी और उसी समय से पृथ्वी परिक्रमा की यह परंपरा अनवरत निभाई जा रही है. पृथ्वी परिक्रमा सुबह करीब 6 बजे चालू होती है. पहले यह परिक्रमा छोटी परिक्रमा के रूप में होती है. इसमें बांग्ला जी मंदिर, गोमटकी मंदिर, राधा जी मंदिर और सद्गुरु मंदिर की परिक्रमा लगाई जाती है. इसके बाद आरती होती है.
छोटी परिक्रमा के बाद बड़ी परिक्रमा सुबह लगभग 11 बजे शुरू होती है. यह बड़ी देवगन कमलाबाई तालाब के जंगल से होते हुए चोपड़ा मंदिर पहुंचती है और यहां पर महाआरती होती है. भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर से परिक्रमा चालू हो जाती है, जो इंद्रपुरी कॉलोनी, परसोत्तमपुर पहाड़ कोठी होते हुए रात 10 बजे खेजरा मंदिर पहुंचती है. यहां फिर महाआरती के साथ 26 किमी की परिक्रमा का समापन हो जाता है. इस परिक्रमा का धर्म लाभ उठाने के लिए पन्ना में प्राणनाथ संप्रदाय और उनसे जुड़े हुए श्रद्धालु देश विदेश से यहां पहुंचते हैं और इस परिक्रमा को लगाकर धर्म लाभ उठाते हैं.
महामति प्राणनाथ ने शुरू की थी पृथ्वी परिक्रमा
करीब 400 साल पहले महामति प्राणनाथ पन्ना आए थे. उन्होंने यहां पदमा पुरी धाम को अपना निवास स्थान बनाया था. उनके साथ 5000 अनुयायी भी थे. उस समय पन्ना जंगलों से घिरा हुआ था, तब महामती प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को अपना शिष्य बनाया था. महामति प्राणनाथ ने उसी समय पृथ्वी परिक्रमा परंपरा की शुरुआत की थी. कार्तिक पूर्णिमा पर चारों तरफ परिक्रमा लगाकर भगवान श्रीकृष्ण के उस स्वरूप को खोजते हैं, जो कि शरद पूर्णिमा की रासलीला में उन्होंने देखा और अनुभव किया है.
क्यों की जाती है पृथ्वी परिक्रमा
पुजारी आनंद दास महाराज बताते हैं, "यह परंपरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है. इसमें 26 किमी की पृथ्वी परिक्रमा की जाती है. पृथ्वी परिक्रमा से करीब एक माह पहले शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्राणनाथ मंदिर में रासलीला होती है. इसमें श्रीकृष्ण भगवान के साथ सखियां नाचती हैं. इसके बाद भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं. इसके बाद सखियां उन्हें जंगल में ढूंढ़ती हैं. जंगल, पहाड़, नदी, झरने, पेड़-पौधे से सखियां पूछतीं हैं कि श्रीकृष्ण को देखा है क्या और उन्हीं को खोजते हुए यह परंपरा आज भी अनवरत 400 वर्षों से निभाई जा रही है. भक्त भगवान श्रीकृष्ण के उस स्वरूप को खोजते हैं, जो कि शरद पूर्णिमा की रासलीला में उन्होंने देखा और अनुभव किया था."
पृथ्वी परिक्रमा के लिए देश-विदेश से पहुंचते हैं श्रद्धालु
नेपाल से परिक्रमा में पहुंचे श्रद्धालु पुष्पक बताते हैं, "प्रणामी संप्रदाय का यहां विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है. वे पिछले 6 साल से आ रहे हैं. उनकी इस पृथ्वी परिक्रमा में आस्था है और वे इसे करने के लिए हर साल आते हैं."
गुजरात से पहुंचे मनोज बताते हैं, "वे पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए पिछले 12 साल से लगातार आ रहे हैं. उनके पिताजी पिछले 30 साल से लगातार हर साल यात्रा में पहुंचते हैं." श्रद्धालुओं का मानना है कि इस परिक्रमा का काफी धार्मिक महत्व है. वृंदावन की 100 कोसी परिक्रमा और यहां की पृथ्वी परिक्रमा का एक ही लाभ मिलता है.