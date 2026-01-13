ETV Bharat / state

पन्ना का सैकड़ों साल पुराना राम लक्ष्मण मंदिर, अनवर खान ने कराया है पुनर्निर्माण

पन्ना: धर्म सागर के तालाब के पास राम लक्ष्मण भगवान का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर स्थित है. यह मंदिर धर्म सागर तालाब के निर्माण के समय ही बना था. पन्ना का धर्म सागर तालाब बहुत ही प्राचीन और बड़ा तालाब है. इस तालाब के चारों तरफ कई मंदिर बने हुए हैं. जिसमें से एक मंदिर राम लक्ष्मण भगवान का है. जब धर्म सागर का निर्माण हुआ था उसी समय इस मंदिर को भी बनवाया गया था और मंदिर राम लक्ष्मण भगवान के नाम से जाना जाता है.

मंदिर के पुजारी विनोद गोस्वामी बताते हैं कि "इस मंदिर में पहले उनके दादा पूजा किया करते थे. उस समय यहां पर बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था. एक बार कुछ लोग मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ कर ले गए. जिसके बाद कुछ समय तक यहां पर पूजा-अर्चना नहीं हुई और धीरे-धीरे यह मंदिर खंडहर हो गया. लंबे समय बाद पिकनिक मनाने अनवर खान अपने दोस्तों के साथ यहां आए, तो उन्होंने खंडहर मंदिर को देखा. इसके बाद न जाने उनके अंदर क्या अलख जगी और उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 10 हिंदू भाइयों को जोड़ा. इसके बाद उनसे सहयोग लेकर और खुद भी सहयोग कर मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया. इसके बाद उन्होंने पूजा-अर्चना के लिए मुझे नियुक्त कराया. तब से 10 वर्ष हो गए और मैं ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करता आ रहा हूं."

सैकड़ों साल पुराना राम लक्ष्मण भगवान का मंदिर (ETV Bharat)

तालाब निर्माण के दौरान ही बनवाए गए थे कई मंदिर

धर्म सागर तालाब का इतिहास 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है. जब इस तालाब का निर्माण हुआ था, उसी समय इस मंदिर का भी निर्माण हुआ था. धर्म सागर तालाब का निर्माण पन्ना के महाराज सभा सिंह द्वारा करवाया गया था, जो पन्ना के उस समय के तत्कालीन महाराजा हुआ करते थे. उन्हीं के द्वारा धर्म सागर तालाब के आसपास कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया था.

परिसर में स्थित कुआं का पानी लेने आते हैं दूर-दूर से लोग (ETV Bharat)

परिसर में स्थित कुआं का पानी लेने आते हैं दूर-दूर से लोग

अनवर खान द्वारा आज भी मंदिर की देखरेख और ध्यान रखा जाता है. यदि कोई अड़चन आती है, तो उनके द्वारा उसे सुलझाने में भी मदद की जाती है. मंदिर प्रांगण में एक छोटा सा कुआं भी स्थित है, जिसका पानी कभी कम नहीं होता है. इसका पानी बहुत मीठा होता है और दूर-दूर से लोग इसका पानी लेने यहां पर पहुंचते हैं. यह कुआं मंदिर प्रांगण में पानी की जरूरत को पूरा करती है.