पन्ना में रात 2 बजे दुल्हन ने कर दिया कांड, दूल्हे को मिल रही जान से मारने की धमकी

पन्ना में परिवार के सोते ही रात में भाग गई दुल्हन, जेवरात और नकदी सहित दूल्हे का मोबाइल लेकर हुई फरार.

PANNA BRIDE ABSCONDED
शादी के 1 महीने के भीतर घर से भागी दुल्हन (ETV Bharat)
Published : October 27, 2025 at 2:55 PM IST

पन्ना: शादी के बाद 1 महीने भी नहीं हुआ और अचानक एक रात दुल्हन घर से गायब हो गई. बिल्खुरा निवासी दूल्हा दीपक रजक ने बताया कि उसकी शादी 29 सितंबर 2025 को हुई थी. जिसके बाद 12-13 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 2 बजे दुल्हन घर से भाग गई." बताया गया कि दुल्हन अपने साथ जेवरात, दूल्हे का मोबाइल और नकदी भी ले गई है. इसकी शिकायत लेकर परिजन एसपी से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई.

कोर्ट में हुई थी शादी

दूल्हे के परिजन सीता रजक ने बताया कि "उसके एक रिश्तेदार ने लड़की पक्ष से अपनी पहचान बताकर शादी की बात की. लड़की छतरपुर के लवकुश नगर की रहने वाली थी. हमारा उससे परिचय हुआ तो हमें शादी के लिए लड़की सही लगी. जिसके बाद हमने 26 वर्षीय युवक दीपक और युवती की पहले कोर्ट मैरिज करवा दी और 29 सितंबर को दूल्हे-दुल्हन की विधि-विधान से शादी हुई थी.

जेवरात और नकदी सहित दूल्हे का मोबाइल लेकर फरार हुई दुल्हन (ETV Bharat)

नकद और जेवरात ले भागी दुल्हन

12-13 अक्टूबर की रात दुल्हन करीब 2 बजे घर भाग गई. वह अपने साथ शादी में दिए गए जेवरात, 1 लाख 50 हजार रुपए और दूल्हे का एंड्राइड मोबाइल फोन लेकर गई है. दीपक रजक ने बताया कि "शादी कराने वाले लड़की पक्ष से संपर्क किया तो वे हमें धमकी देते हैं. वहीं, मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की बात कहते हैं.

थाने में कराई शिकायत दर्ज

जब दुल्हन से कोई संपर्क नहीं हो पाया और उसका कुछ पता नहीं चला पाया तो कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायतकर्ता के परिजन सीता रजक का आरोप है कि "पुलिस ने इस मामले की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि दुल्हन ने फ्रॉड किया है और जेवरात सहित नकदी और मोबाइल लेकर भागी है, जो एक लूट का केस है. वहीं, शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है."

Panna bride absconded at night
पन्ना में परिवार के सोते ही रात में भाग गई दुल्हन (ETV Bharat)

कार्रवाई नहीं होने पर एसपी के पास पहुंचे परिजन

कोतवाली में शिकायत देने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने और मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर दूल्हा और उसके परिजन 24 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे. परिजन ने कहा कि हमें न्याय दिलाया जाए और लुटेरी दुल्हन सहित उसके गिरोह को गिरफ्तार कर जेवरात और नकदी बरामद किया जाए.

इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने बताया कि "दुल्हन के भाग जाने का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जिसको जांच के लिए पन्ना कोतवाली को भेज दिया गया है. जांच के बाद ही कुछ विस्तार से कहा जा सकता है."

