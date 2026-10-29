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पन्ना में लोकायुक्त का धमाका, 45 हजार की रिश्वत लेते जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारी धरे

45 हजार की रिश्वत लेते जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारी पकड़े गये ( ETV Bharat )

पन्ना: पन्ना में लोकायुक्त सागर ने बुधवार को एक साथ दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में डिविजनल एकाउंटेंट यानी डीए (लेखपाल) दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक शामिल हैं. मझगाय बांध की नहर निर्माण का अंतिम बिल पास करने के एवज में ठेकेदार से रिश्वत मांगी जा रही थी. लगातार तीन महीने तक परेशान होने के बाद ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया.

पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में बन रहा मझगया डैम चर्चित डैम है और जिसको लेकर पिछले 40 दिनों से आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे. अमित भटनागर द्वारा इसमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे. लोकायुक्त पुलिस ने 1 महीने पहले केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापित गांव के आदिवासियों से रिश्वत लेते हुए जल संसाधन विभाग से गिरफ्तारी की थी. अब यह दूसरा मामला सामने आ रहा है जिसमें ठेकेदार से पेमेंट की एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. जिस पर ठेकेदार ने परेशान होकर लोकायुक्त में इसकी शिकायत की और लोकायुक्त पुलिस द्वारा डिवीजन ऑफिस में ट्रैप की कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.