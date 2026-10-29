पन्ना में लोकायुक्त का धमाका, 45 हजार की रिश्वत लेते जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारी धरे
मझगाय बांध में नहर ठेकेदार से पेमेंट के लिए मांगी 45000 की घूस, लोकायुक्त ने रंगे हाथों लेखपाल और लिपिक को पकड़ा. रिपोर्ट राकेश पाठक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:33 PM IST
पन्ना: पन्ना में लोकायुक्त सागर ने बुधवार को एक साथ दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में डिविजनल एकाउंटेंट यानी डीए (लेखपाल) दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक शामिल हैं. मझगाय बांध की नहर निर्माण का अंतिम बिल पास करने के एवज में ठेकेदार से रिश्वत मांगी जा रही थी. लगातार तीन महीने तक परेशान होने के बाद ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया.
पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में बन रहा मझगया डैम चर्चित डैम है और जिसको लेकर पिछले 40 दिनों से आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे. अमित भटनागर द्वारा इसमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे. लोकायुक्त पुलिस ने 1 महीने पहले केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापित गांव के आदिवासियों से रिश्वत लेते हुए जल संसाधन विभाग से गिरफ्तारी की थी. अब यह दूसरा मामला सामने आ रहा है जिसमें ठेकेदार से पेमेंट की एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. जिस पर ठेकेदार ने परेशान होकर लोकायुक्त में इसकी शिकायत की और लोकायुक्त पुलिस द्वारा डिवीजन ऑफिस में ट्रैप की कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.
गौरव तोमर ठेकेदार निवासी ग्वालियर ने बताया कि वह मझगाय बांध में नहर का कार्य कर रहा था. कार्य पूर्ण हो चुका था, इससे पहले उसके तीन पेमेंट हो चुके थे. अंतिम पेमेंट में लिपिक अरविंद पाठक और लेखपाल दीपक परिहार द्वारा उसे बेवजह परेशान किया जा रहा था. पेमेंट होने के लिए उससे मिलने के लिए कहा गया और वह ग्वालियर में निवास कर रहा था और बार-बार पेमेंट के लिए निवेदन कर रहा था. लेकिन पेमेंट न होने पर वह अत्यधिक परेशान था उसने बताया कि पेमेंट न होने के कारण उसने अपने पत्नी के गहने भी गिरवी रखे थे.
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अंत में वह परेशान होकर फिर पन्ना पहुंचा और लिपिक अरविंद पाठक और लेखपाल से मिला और उन्होंने 45,000 रुपए की रिश्वत की मांग की. इससे वह अत्यधिक परेशान हो गया और उसने तुरंत ही लोकायुक्त सागर में इसकी शिकायत की और लोकायुक्त सागर टीम द्वारा इस पूरे मामले का सत्यापन करने के बाद बुधवार को ₹30,000 की रिश्वत लेते अरविंद पाठक लिपिक को और लेखपाल दीपक परिहार को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.
कमल सिंह उईके, डीएसपी लोकायुक्त सागर ने बताया कि "गौरव तोमर ग्वालियर निवासी ने सागर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि उससे जल संसाधन विभाग के लिपिक अरविंद पाठक और लेखपाल गौरव सिंह परिहार द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है. लोकायुक्त पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का गुप्त तरीके से सत्यापन कराया गया और मामला सही पाए जाने पर आज बुधवार को पन्ना स्थित जल संसाधन विभाग के डिवीजन ऑफिस में ट्रैप की कार्रवाई की गई जिसमें जल संसाधन विभाग के लिपिक अरविंद पाठक और लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है".