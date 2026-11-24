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पन्ना में रिश्वत के खेल में साहब की पत्नी दो कदम आगे, बंगले के बाहर तिनके जैसे उड़े 50 हजार रुपये

पन्ना : पन्ना में एक माह के अंदर दूसरी बार लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई. लोकायुक्त सागर पुलिस ने 50 हजार की रिश्वत लेते साहब और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहायक संचालक प्रदीप श्रीवास्तव को शासकीय आवास पर लोकायुक्त ने दबोचा. उनकी पत्नी को भी सह आरोपी बनाया है.

पवई निवासी भगवत साहू और उसकी पत्नी गेंदाबाई ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से आटा चक्की के लिए लोन लिया था. गेंदाबाई को 6 लाख 80 हजार रुपए का लोन मिला. साथ ही भागवत साहू ने 5 लाख 80 हजार रुपए लोन लिया. इन दोनों की सब्सिडी आई थी. पत्नी को 2 लाख 30 हजार रुपए और भागवत साहू को 2 लाख 20 हजार रुपए सब्सिडी मिलनी थी. संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बैंक को सब्सिडी ना देने का लेटर भेजा गया था.

लोन लेने वाले पति-पत्नी जब बैंक पहुंचे तो पता चला कि सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी. इस पर पति-पत्नी ने सहायक संचालक प्रदीप श्रीवास्तव से संपर्क किया. प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा दोनों की सब्सिडी के एवज में ₹2 लाख मांगे गए. इसके अलावा उद्यानिकी विभाग के पवई के ब्लॉक अधिकारी द्वारा ₹60 हजार रुपये की मांग की गई. प्रदीप श्रीवास्तव ने पति-पत्नी को एकमुश्त राशि नहीं होने पर किस्तों में रिश्वत की राशि देने की सलाह दी. फरियादी ने ₹20 हजार दो किस्तों में दे दिए.

सब्सिडी के बदले मांगी 2 लाख रिश्वत, लोकायुक्त ने दबोचा (ETV BHARAT)

लोकायुक्त टीम देख 50 हजार के नोट फेंके

भगवत साहू जब शाम को दूसरी किस्त देने पहुंचा तो बंगले पर प्रदीप श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी थी. जैसे ही भगवत साहू ने रिश्वत की राशि दी तो लोकायुक्त ने दबिश दे दी. लोकायुक्त का छापा पड़ते ही पत्नी ने तुरंत 50 हजार रुपये बंगले के बाहर फेंक दिए. इसलिए लोकायुक्त द्वारा पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है. शिकायतकर्ता भगवत साहू ने बताया "उसने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त सागर से की थी. लोकायुक्त ने पहले शिकायत का सत्यापन किया. अगली किस्त देने के समय लोकायुक्त ने छापे की प्लानिंग की."

बंगले के बाहर तिनके की भांति उड़े रिश्वत के 50 हजार रुपये (ETV BHARAT)

लोकायुक्त निरीक्षक रोशनी जैन ने बताया "भगवत साहू ने शिकायत की थी. शिकायत का सत्यापन करने के बाद छापा मारा गया. प्रदीप श्रीवास्तव को₹50000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. उसकी पत्नी द्वारा पैसे बंगले के बाहर फेंके गए. इसलिए पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है."