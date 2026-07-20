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पन्ना के रैपुरा में तेंदुए की मौत की वजह पता लगाने पूरे जंगल में डॉग स्क्वाड के साथ सर्चिंग

पन्ना के रैपुरा से निकली रेलवे लाइन किनारे तेंदुए मृत अवस्था में पाया गया. किशनगढ़ क्षेत्र में नर बाघ भी मृत मिला है.

Panna Tiger Reserve
तेंदुए की मौत के बाद जांच करती टीमें (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
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पन्ना : रैपुरा परिक्षेत्र अंतर्गत घने जंगल से निकले रेलवे ट्रैक किनारे तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप. इसकी जानकारी वन विभाग को रेलवे कर्मचारियों ने दी. रैपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम रतन गांव के पास से रेलवे ट्रैक निकलता है, जो दमोह से होता हुआ कटनी जिले की ओर जाता है. यहां घनघोर जंगल है. ये जंगल दक्षिण मनमंडल अंतर्गत रायपुर परिक्षेत्र में आता है, जहां जंगली जानवरों की लोकेशन रहती है. यहां तेंदुए भी विचरण करते हैं. तेंदुए की मौत रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से बताई जा रही है.

पूरे इलाके की सघन तलाशी

वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. प्रारंभिक परिस्थितियों के आधार पर यह मामला प्रथम दृष्टया ट्रेन की टक्कर से हुई मृत्यु प्रतीत हुई. सभी संभावनाओं का परीक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र की विस्तृत जांच कराई गई. जांच के दौरान वन विभाग की टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया. ग्रामीणों एवं रेलवे ट्रैक अनुरक्षण कर्मियों से पूछताछ की गई. डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया.

किशनगढ़ इलाके में मृत मिला बाघ

दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया "दोपहर को रेलवे कर्मियों द्वारा अधिकारियों को जानकारी दी गई थी कि तेंदुए का शव रेलवे ट्रैक के बगल में पड़ा है. मौके पर डॉग एस्कॉर्ट से पूरी क्षेत्र की सर्चिंग कराई गई. कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली. पहली नजर में तो यही लगता है कि तेंदुए की मौत ट्रेन की टक्कर से हुई."

दूसरी तरफ, पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत नर बाघ की मौत हो गई. बाघ की आयु लगभग 4 वर्ष थी. यह स्थान अत्यंत दुर्गम है, जहां पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है. पहाड़ी रास्तों पर लंबी ट्रैकिंग करना होता है. फील्ड स्टाफ ने क्षेत्र की गहन जांच की. सुरक्षा के दृष्टिगत डॉग स्क्वायड के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई.

पहली नजर में बाघ की सामान्य मौत

पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर बी.के.पटेल ने बताया "प्रथम दृष्टया बाघ की मौत प्राकृतिक प्रतीत होती है. बाघ के समस्त अंग सुरक्षित पाए गए हैं. शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं हैं. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के मानक प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी एवं टीम की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम किया गया. आवश्यक साक्ष्य नमूने एकत्रित किए गए."

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