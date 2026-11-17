ठंड लगी तो घर में घुसकर आराम फरमाने लगा तेंदुआ, दरवाजा खोलते ही उड़े होश
रिहायशी बस्ती में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की संयुक्त टीम ने किया तेंदुए का सफल रेस्क्यू, तेंदुए को आराम फरमाता देख चौंके लोग. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:01 AM IST
पन्ना : दक्षिण पन्ना वनमंडल के मोहंद्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम रैकरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रविवार को यहां के एक रिहायशी इलाके में तब लोगों के होश उड़ गए जब एक घर में तेंदुए को आराम फरमाते देखा गया. तेंदुआ ठंड से बचने एक घर के चारा भंडारण कक्ष में घुस गया था और आराम फरमा रहा था. ये मंजर देख मकान मालिक और आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत वनविभाग को सूचना दी.
मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बताया कि घर में वयस्क मादा तेंदुआ घुस गई थी, जिसे बाहर निकालने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.
देर रात तक चला तेंदुए का रेस्क्यू अभियान
दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया, '' तेंदुए के घर में घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग व पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आसपास के ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया. कई घंटों तक चले इस चुनौतीपूर्ण अभियान में दक्षिण पन्ना वनमंडल व पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्रीय रेस्क्यू टीम ने संयुक्त रूप से कार्य किया. अंततः रात्रि लगभग 1 बजे तेंदुए को सुरक्षित रूप से गांव से बाहर निकाला गया.''
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ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ी गई मादा तेंदुआ
शुरुआत में वन विभाग द्वारा तेंदुए को बिना किसी नुकसान के स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने का अवसर दिया गया. इसके लिए मकान का गेट खोल दिया गया और भीड़ को दूर कर दिया गया. लेकिन आराम फरमा रही मादा तेंदुआ रात 9-10 बजे तक भी निकलने तैयार नहीं थी. इसके बाद उसे पिंजरे से पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली. आखिरकार देर रात उसे ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ा गया.
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रेस्क्यू अभियान में मोहंद्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल मिश्रा के नेतृत्व में उपवन क्षेत्रपाल देवी सिंह यादव, वनपाल जयप्रकाश नारायण दुबे, गोविंद प्रजापति, हर प्रसाद अहिरवार, हरिशंकर अहिरवार, जगदीश अहिरवार, राजेंद्र पटेल एवं भानु प्रताप सिंह, वनरक्षक संदीप राय, रश्मि चौरसिया, संगीता अहिरवार, ओम प्रकाश सिंह, अमित कोरी समेत कई वन अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.