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ठंड लगी तो घर में घुसकर आराम फरमाने लगा तेंदुआ, दरवाजा खोलते ही उड़े होश

तेंदुए को आराम फरमाता देख चौंके लोग ( Etv Bharat )

पन्ना : दक्षिण पन्ना वनमंडल के मोहंद्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम रैकरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रविवार को यहां के एक रिहायशी इलाके में तब लोगों के होश उड़ गए जब एक घर में तेंदुए को आराम फरमाते देखा गया. तेंदुआ ठंड से बचने एक घर के चारा भंडारण कक्ष में घुस गया था और आराम फरमा रहा था. ये मंजर देख मकान मालिक और आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत वनविभाग को सूचना दी.