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पन्ना में अनपढ़ आदिवासी से धोखाधड़ी, 1 एकड़ जमीन की जगह दलालों ने करा दी 5 एकड़ की रजिस्ट्री

कूट रचित योजना बनाते हुए दलाल मुलायम गोंड और सूकलू गौड़ ने पीड़ित केशरी गौड़ से कहा कि तुम्हारी बहन के नाम 1 एकड़ जगह है, वह बिक्री होनी है, तुम्हें सिर्फ रजिस्ट्रार के सामने खड़ा होकर बयान देना है कि मुझे वह जमीन बेचने में कोई आपत्ति नहीं है. इसके बदले तुम्हें 1 लाख 50 हजार रुपए मिल जाएंगे.

ग्राम पंचायत इटवा खास के खिरवा गांव में केशरी गौड़ पिता दद्दू गौड़ की 5 एकड़ जमीन धोखे से बिकवाने का आरोप लगा है. आरोप है कि भू माफिया की इस जमीन पर लंबे समय से नजर थी. आदिवासी किसान गरीब और अनपढ़ था, ऐसे में पीड़ित का आरोप है कि दलालों ने इसका फायदा उठाया.

पन्ना: भू माफिया ने पन्ना तहसील की ग्राम पंचायत इटवा खास में एक गरीब आदिवासी को गुमराह कर धोखे से उसकी जमीन की रजिस्ट्री 5 व्यक्तियों के नाम करा दी. जब इस आदिवासी किसान को पता चला तो उसने कलेक्टर की जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि उसे या तो उसकी जमीन वापस दिलाई जाए या फिर उसकी पूरी कीमत दी जाए.

'रजिस्ट्रार के सामने पांच बार बुलवाया'

पीड़ित केशरी गौड़ ने बताया, "10 जून 2026 को जब रजिस्ट्रार के सामने पहुंचे, तो वहां पर मेरी बहन नहीं पहुंची थी. इस पर मैंने मुलायम गोंड से कहा कि बहन नहीं आई है, अब किसकी जमीन बिक्री कर रहे हैं, तब मुझे मुलायम गोंड ने कहा कि तुम घबराओ नहीं तुम्हारी एक एकड़ जमीन की ही बिक्री करा रहे हैं और तुम्हें 3 से 4 लाख रुपए मिल जाएंगे.

इसके लिए तुम्हें 4 से 5 बार रजिस्ट्रार के सामने कहना पड़ेगा की 1 एकड़ जगह बिक्री करनी है. इसके बाद मैंने रजिस्ट्रार के सामने मैंने 5 बार 1-1 एकड़ जमीन बेचने की बात कही और मेरी 5 एकड़ जगह अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई."

'खाता खुलवाया और निकलवा ली रकम'

दलालों ने उसी दिन केशरी गौड़ का इलाहाबाद बैंक में खाता खुलवाया और उसके खाते में 9 लाख 78 हजार रुपए डाले गए. इसमें से मुलायम गोंड ने केशरी गौड़ से नगद रूप में 50-50 हजार करके 3 बार में डेढ़ लाख रुपये निकलवाए और खुद रख लिए. इसके बाद 3 लाख 80 हजार आरटीजीएस से मुलायम गोंड ने अपने अकाउंट में राशि ट्रांसफर करा ली.

केशरी गौड़ जब अपनी जगह पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी पूरी जमीन की धोखे से बिक्री हो चुकी है. जमीन खरीदने वाले 5 लोगों ने बताया कि वह जमीन उन्होंने मुलायम गोंड और सूकलू के द्वारा 3 लाख 50 हजार रुपए प्रति एकड़ खरीदी है और इसके लिए उन्होंने 17 लाख 50 हजार रुपए दिए हैं.

कलेक्टर और थाने में पीड़ित ने की शिकायत

पीड़ित केशरी गौड़ ने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर इस धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर से जनसुनवाई में की है. इसके अलावा उन्होंने बृजपुर थाना में भी शिकायती आवेदन दिया है. केशरी गौड़ का कहना है, "उनका लड़का जमीन बेचना नहीं चाहता है लेकिन दलालों ने धोखे से लालच देकर 1 एकड़ की जगह 5 एकड़ जमीन बिकवा दी. अब वह न्याय चाहते हैं कि दलालों को सजा हो और उनकी जमीन उन्हें वापस मिले."

बृजपुर थाना प्रभारी शक्ति प्रकाश पांडे ने बताया, "केशरी गौड़ की जमीन बिकने का मामला संज्ञान में आया है. उसने शिकायत की है. इन सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी. इसके बाद जो तथ्य निकाल कर सामने आएंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा."