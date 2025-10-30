ETV Bharat / state

पन्ना की खादान में चमकी मजदूर की किस्मत, मिले 2 चमचमाते बेशकीमती हीरे

पन्ना की धरती ने बदल दी मजदूर की किस्मत, एक साथ मिले 2 बेशकीमती हीरे. नीलामी के लिए हीरा कार्यालय में किया जमा.

PANNA LABOUR FOUND DIAMOND
पन्ना में मजदूर को मिले 2 चमचमाते बेशकीमती हीरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:47 AM IST

हीरा: मध्य प्रदेश के पन्ना की रत्नगर्भा धरती किसी को भी रंक से राजा बना देती है. बुधवार को रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर यह सच कर दिखाया है. यहां एक मजदूर को कृष्णा कल्याणपुर पटी हीरा खदान में खुदाई के दौरान एक साथ 2 हीरे मिले हैं. जिसमें से एक 1.56 कैरेट एवं दूसरा 1.35 कैरेट का मिला है. दोनों अच्छे क्वालिटी के हीरो को हीरा कार्यालय में जमा कराया, जहां हीरा पारखी ने इसकी जांच कर नियमानुसार स्वीकार कर लिया.

पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत

मजदूर की पहचान कैलाश कुमार तिवारी पिता मैया दिन तिवारी ग्राम हिनौता पन्ना निवासी के रूप में हुई है. उन्होंने कुछ दिन पहले ही हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी कृष्णा कल्याणपुर में खदान लगाई थी. बुधवार को उन्हें एक साथ दो बेशकीमती हीरे मिले हैं, इन दोनों हीरो को हीरा कार्यालय में जमा करवाया है.

पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत (ETV Bharat)

जल्द होगी हीरों की नीलामी

पन्ना में शासकीय रकबा की दो खदाने चालू हैं. जिसमें उथली हीरा खदान चलती है जो सबसे बड़ा रकबा है. दूसरा रकबा कृष्णा कल्याणपुर पटी का है. यहां पर सबसे अधिक हीरे मिलते हैं. ग्राम पंचायत सकरिया के चौपड़ा में हीरा खदान संचालित होती है. जहां से पिछले 1 महीने में कई हीरे निकले हैं. अभी तक हीरा कार्यालय में कुल 70 हीरे जमा हुए हैं. जिन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.

रवि पटेल खनिज अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि "बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को कृष्णा कल्याणपुर पटी हीरा खदान में कैलाश कुमार तिवारी नामक एक मजदूर को 2 हीरे मिले हैं. जिनका वजन 1.56 कैरेट और दूसरे हीरे का वजन 1.35 कैरेट है."

कैलाश कुमार तिवारी ने बताया कि "कृष्णा कल्याणपुर पटी हीरा खदान में खुदाई के दौरान 2 हीरे मिले हैं. हीरा मिलने से बहुत खुशी हो रही है. मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नीलामी से जो पैसे मिलेंगे, उस रुपए से बच्चों की पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी."

