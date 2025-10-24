ETV Bharat / state

पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत, सिर्फ 10 दिन में हाथ लगा लाखों का हीरा

पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने बदल दी मजदूर की किस्मत, महज 10 दिनों की मेहनत में मिला बेशकीमती 1.38 कैरेट का हीरा.

PANNA LABOUR FOUND DIAMOND
रत्नगर्भा की धरती बदल दी मजदूर की किस्मत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:11 PM IST

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना की रत्नगर्भा धरती किसी को भी रंक से राजा बना देती है. बुधवार को रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर यह सच कर दिखाया है. यहां एक मजदूर को सफर शुरू करते ही मंजिल मिल गई, जिसके लिए कई लोगों को सालों मेहनत करनी पड़ती है. यहां हीरे की उथली खदान में सुरेश कुमार कोरी को महज 10 दिन खुदाई करने पर 1.38 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है. जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है.

10 दिन के भीतर मजदूर को मिला हीरा

पन्ना के जगात चौकी निवासी सुरेश कुमार कोरी की बुधवार को उथली खदान पटी में किस्मत चमक गई. सुरेश को 1.38 कैरेट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है. जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है. सुरेश ने शुक्रवार को करीब ढाई बजे कार्यालय में हीरा जमा कराया है. जिसको आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा गया है.

पन्ना में मजदूर को मिला लाखों का हीरा (ETV Bharat)

रत्नगर्भा धरती ने बदल दी मजदूर की किस्मत

सुरेश ने हीरा कार्यालय से 13 अक्टूबर को पट्टा बनवाया था. पूरे 10 दिनों की मेहनत के बाद उसे 22 अक्टूबर को हीरे की उथली खदान पटी में हीरा मिल गया. जिसे शुक्रवार को पन्ना हीरा कार्यालय में जमा कराया है. सुरेश ने बताया कि इस पैसे को वह अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे.

बच्चों की पढ़ाई में करेंगे खर्च

सुरेश कुमार कोरी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "बुधवार दोपहर को खदान खोद रहा था. जिसके बाद चाल धोया और फिर उसको बीनना शुरू किया. इस दौरान मुझे हीरा मिला. मैं मजदूरी करता हूं. हीरा मिलने से बहुत खुशी हो रही है. मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नीलामी से जो पैसे मिलेंगे, उस रुपए से बच्चों की पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ जाएगा."

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि "सुरेश कुमार कोरी को कृष्णा कल्याणपुर की पटी खदान में हीरा मिला है. जिसका वजन 1.38 कैरेट है. इसे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."

