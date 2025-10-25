ETV Bharat / state

पन्ना में मजदूर को मिले 3 चमचमाते बेशकीमती हीरे, 15 दिन पहले ही लीज पर ली खदान

पन्ना ने फिर एक गरीब मजदूर को मालामाल किया. उसे 3 हीरे एक साथ मिले, जिन्हें नीलामी के लिए हीरा कार्यालय में जमा किया.

PANNA DIAMOND MINE
पन्ना में मजदूर को मिले 3 चमचमाते बेशकीमती हीरे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना : पन्ना स्थित हीरा कार्यालय में 24 अक्टूबर को एक मजदूर 3 हीरे लेकर पहुंचा. इससे पहले भी एक व्यक्ति ने हीरा जमा किया. सुरेश कुमार कोरी ने 1.38 कैरेट का, जबकि इससे ठीक 2 घंटे बाद महादेव प्रसाद प्रजापति ने एक साथ 3 हीरे जमा किए. अब इन हीरों को एक साथ नीलामी के लिए रखा जाएगा. इसी दौरान इन हीरों की कीमत तय होगी.

मजदूर ने 15 दिन पहले बनवाया पट्टा

मजदूर महादेव प्रसाद प्रजापति बेनीसागर मोहल्ला वार्ड क्रमांक 12 का रहने वाला है. उसने हीरा कार्यालय से करीब 15 दिन पहले हीरा खोदने के लिए पट्टा बनवाया था. उसने ग्राम कृष्णा कल्याणपुर में हीरा खदान में काम शुरू किया. इस दौरान उसकी किस्मत चमकी. उसे एक साथ एक हीरा नहीं, एक साथ 03 हीरे मिले. एक हीरे का वजन 2.58 कैरेट है, जो कम उज्जवल किस्म का है. दूसरा हीरा जिसका वजन 2.75 कैरेट है, ये उज्जवल किस्म का है और तीसरा हीरा जिसका वजन 3.09 कैरेट है. ये उज्जवल किस्म का है. इन 3 हीरों का कुल वजन 8.4 कैरेट आंका गया. इन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.

हीरा पारखी अनुपम सिंह (ETV BHARAT)

पन्ना में अब तक कई मजदूर बने लखपति

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया "महादेव प्रसाद प्रजापति ने एक साथ 3 हीरे जमा किए हैं. महादेव ने 15 दिन पहले हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया था." पन्ना की रत्नगर्भा धरती मेहनत करने वाले मजदूरों का पसीना सूखने से पहले ही लखपति बना देती है. अब तक कई मजदूर लखपति बन चुके हैं. कहा जाता है कि पन्ना की धरा में पग-पग में हीरे निकलते हैं और यह धरती हीरे के लिए विश्व विख्यात है.

PANNA DIAMOND MINE
पन्ना हीरा कार्यालय में हीरे की तुलाई (ETV BHARAT)
PANNA DIAMOND MINE
15 दिन में ही मजदूर को मिले 3 हीरे (ETV BHARAT)

कोई भी ले सकता है हीरा खोदने के लिए पट्टा

पन्ना का हीरा विश्व में काफी डिमांड रखता है, क्योंकि यहां का हीरा काफी अच्छी क्वालिटी का होता है. नियम के अनुसार भारत का नागरिक पन्ना में हीरा खदान लीज पर ले सकता है. इसके लिए उसे हीरा कार्यालय से ₹250 रुपये जमाकर पट्टा बनवाना पड़ता है. इसके बाद वह निर्धारित जगह पर अपनी किस्मत आजमा कर हीरा खोज सकता है. अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे इन्हीं कंकड़ों के बीच चमचमाता हुआ अनमोल रत्न हीरा मिल सकता है.

TAGGED:

LABORER FOUND 3 DIAMONDS
PANNA LABORER LUCK SHINES
DIAMOND MINING LEASE RULES
PANNA NEWS
PANNA DIAMOND MINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ऊंचे दाम की उम्मीद में किराये की बैलगाड़ी से फसल ले पहुंचे किसान, एक दिन का खर्च 4 हजार

माता की भुजाएं गिनना हर किसी के बस की बात नहीं, गुना में 20 भुजा देवी का अद्भुत मंदिर

BSF के 141 नव आरक्षकों की भव्य पासिंग आउट परेड, जवानों ने देश सेवा की खाई कसम

भोपाल में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, बड़ा धमाका करने की साजिश फेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.