पन्ना में चमकी मजदूर की किस्मत, 7 पार्टनरों को मिला 16.96 कैरेट का बेशकीमती हीरा
पन्ना में मजदूरों को मिला बेशकीमती हीरा, पट्टा बनवाकर अपने खेत में 2 साल से कर रहे थे खुदाई. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 7:11 PM IST
पन्ना: हीरों की नगरी में मंगलवार को मजदूर की किस्मत उस वक्त खुल गई जब वह सुबह करीब 6:30 बजे खदान पर पहुंचा और उसे चमचमाता हुआ हीरा मिल गया. जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसने हीरे की जानकारी अपने पार्टनर को दी और सभी पार्टनरों ने मिलकर हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया.
'पट्टा बनवाकर खेत में 2 साल से कर रहे थे खुदाई'
मजदूर अखिलेश पाल को बेशकीमती 16.96 कैरेट का हीरा मिला है. अखिलेश पाल ने बताया, "यह खदान उन्होंने अपने खेत में हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खोद रहे थे. इसमें उनके साथ 7 पार्टनर संतोष कुशवाहा, हेमचंद पाल, जमुना पाल, अरुण रावत, सरमन पाल और हीरा कुशवाहा भी शामिल हैं. सभी 07 पार्टनर 2 साल से खदान में खुदाई कर रहे थे लेकिन उन्हें अब तक हीरा नहीं मिला था."
'मजदूर को मिला 16.96 कैरेट का हीरा'
मजदूर अखिलेश पाल ने बताया, "मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे खदान पहुंचे तो खदान में कुछ हीरे का चाल धोने के लिए बचा हुआ था. उसी में उन्हें सुबह-सुबह चमचमाता हुआ एक कंकड़ दिखाई दिया. जब पास जाकर देखा तो पता चला कि यह हीरा है. इसकी जानकारी उन्होंने अपने सभी पार्टनर को दी.
हीरे मिलने की जानकारी सुनते ही सभी पार्टनरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इसके बाद सभी पार्टनर ने हीरा कार्यालय से संपर्क किया और वहां हीरे को जमा करवाया गया. यहां पर हीरे का वजन किया गया तो इसका वजन 16.96 कैरेट निकला है और जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में आंकी जा रही है."
'धूमधाम से करेंगे बेटी की शादी'
अखिलेश पाल ने बताया, "हीरे से जो पैसा मिलेगा उस पैसे को बराबर बराबर हिस्से में सभी 07 पार्टनर को बांट दिया जाएगा. इसके बाद मुझे मेरे हिस्से का जो पैसा मिलेगा उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे और खेती किसानी में भी पैसा लगाएंगे, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से चल सके.
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'हीरे को बिक्री के लिए रखा जाएगा'
हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया, "हीरा कार्यालय पन्ना में अखिलेश पाल पिता गणेश पाल निवासी नारंगी बाग ने हीरा जमा करवाया है. यह हीरा उज्जवल किस्म का है और उसका वजन 16.96 कैरेट है. हीरे को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."