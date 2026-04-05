केन बेतवा लिंक के विस्थापित दिल्ली रवाना, मांगें नहीं पूरी होने के बाद लिया फैसला
केन-बेतवा लिंक के विस्थापितों ने किया दिल्ली कूच, पन्ना में प्रशासन ने बीच रास्ते में रोका, बीच रास्ते धरने पर बैठे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 6:03 PM IST
पन्ना: भारत सरकार की महत्वपूर्ण केन-बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना के 7 गांव विस्थापित हो रहे हैं. जिसमें मुआवजे में आ रही विसंगतियों को लेकर पिछले दिनों केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापित व पन्ना जिले में चल रही मझगाय डैम के विस्थापित व रुन्झ डैम के विस्थापितों ने पन्ना कलेक्ट्रेट में आंदोलन किया था और रात को भी धरना प्रदर्शन जारी रखा था. वहीं दूसरे दिन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच की योजना बनाई है.
सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने ईटीवी भारत से बताया कि "प्रशासन द्वारा हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हम मजबूर होकर आज दिल्ली जा रहे हैं. प्रशासन द्वारा पन्ना नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा के पास हमारे वाहनों को रोक लिया गया. हम वहां से पैदल चलकर पन्ना पहुंचे हैं और कुछ वाहनों को वहां से भगा भी दिया गया. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी. आंदोलन जारी रहेगा, जहां प्रशासन हमें रोकेगा, वहीं पर हम धरने पर बैठ जाएंगे."
पिछले दिनों प्रशासन ने दिया था आश्वासन
बता दें कि 15 दिन पूर्व पन्ना कलेक्ट्रेट में हजारों आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में दो दिन और रात तक डेरा जमा कर रखा था. जिसमें रात्रि विश्राम भी कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया था. जिस पर प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर विचार करते हुए लिखित आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई. इसलिए रविवार को आंदोलनकारी ने दिल्ली कूच का प्रोग्राम बनाया है.
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आंदोलनकारियों का कहना है कि "वह दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री को केन-बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापन को लेकर आ रही समस्या के बारे में अवगत कराएंगे. जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, वहीं बैठे रहेंगे. एसडीएम संजय कुमार नागवंशी ने बताया कि "आंदोलनकारियों के वाहनों को रोका गया था, क्योंकि उसमें अत्यधिक वाहन क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था. वह दिल्ली जाने की बात कह रहे थे, उन्हें डायमंड चौराहे पर भी नगर में प्रवेश करने से रोका गया. इसलिए उन्हें बसों द्वारा बमीठा खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास यात्री बसों से छुड़वाया जा रहा है."