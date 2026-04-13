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पन्ना में चिता आंदोलन लगातार 9वें दिन भी जारी, भूख हड़ताल तुड़वाने की कोशिश की तो हुआ हंगामा

पन्ना में केन बेतवा योजना से विस्थापित महिलाएं मांग को लेकर चिता पर लेटी ( ETV Bharat )

छतरपुर-पन्ना सीमा पर मझगांव और विश्राम गंज बांध परियोजना के कारण विस्थापित सैकड़ों लोगों का उचित मांग को लेकर 9वें दिन भी प्रदर्शन जारी है. इसमें पन्ना जिले के 7 गांवों के विस्थापित और छतरपुर जिले के 25 गांवों के विस्थापित बच्चे, बूढ़े और महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. केन-बेतवा लिंक परियोजना के ढोडन बांध स्थल पर विस्थापितों का 'चिता आंदोलन' रविवार को बड़े रूप में दिखा. पिछले कई दिनों से केन नदी की जलधारा में सांकेतिक रूप से चिताओं पर लेटकर हजारों आदिवासियी विरोध कर रहे हैं.

पन्ना: केन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों का मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार 9वें दिन भी जारी है. यहां पन्ना और छतरपुर जिले के सैकड़ों विस्थापित धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं. रविवार को भी यहां सांकेतिक रूप से चिता पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन खत्म कराने का प्रयास किया गया, लेकिन विस्तापित अपनी मांग पर अडिग हैं.

केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन जारी (ETV Bharat)

सामूहिक भूख हड़ताल भी जारी

आंदोलन के आठवें दिन (रविवार) को प्रभावित गांवों के हजारों परिवारों ने एकजुट होकर अपने घरों का चूल्हा नहीं जलाया था. बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी ने सामूहिक रूप से भोजन का त्याग किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने खाना नहीं बनाएंगे, न्याय लेकर रहेंगे का जमकर नारा लगाया. 9वें दिन भी आंदोलन जारी है.

सामूहिक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी

जय किसान संगठन के बैनर तले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा, "आज हजारों घरों में चूल्हा नहीं जला है. यह भूख हड़ताल प्रशासन के दमन और असंवेदनशीलता का सीधा जवाब है. हमें झूठा मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जल, जंगल, जमीन और संस्कृति चाहिए. जब तक हमारी वैधानिक मांगें (धारा 11, 15, 18 आदि का पालन) पूरी नहीं होंगी, यह सामूहिक भूख हड़ताल और चिता आंदोलन नहीं रुकेगा. प्रशासन को तय करना है कि वह हमारे अस्तित्व को बचाएगा या हमारी मौत का गवाह बनेगा."

प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

मौके पर तनाव के बीच वार्ता की कोशिश

रविवार दोपहर पन्ना एसडीएम संजय कुमार नागवंशी, अजयगढ़ एसडीएम आलोक मार्को और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भारी पुलिस बल के साथ मुख्य बांध स्थल पर पहुंचा. जब प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा, तो वहां मौजूद हजारों आदिवासी महिलाओं और किसानों ने "न्याय दो या मौत दो" के नारों के साथ उनका घेराव किया. पन्ना एसडीएम संजय कुमार नागवंशी ने कहा, '' प्रदर्शनकारी महिलाओं से आंदोलन खत्म करने और भूख हड़ताल तोड़ने की अपील की. शासन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है.''

मांगों को लेकर भूख हड़ताल जारी (ETV Bharat)

वहीं, एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य की जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक प्रशासन दमनकारी रवैया नहीं छोड़ता, वे चिकित्सा सहायता लेने या भोजन करने को तैयार नहीं हैं.