पन्ना में विस्थापन पर उबाल, गिरफ्तारियों के बाद रात भर SP ऑफिस के बार बैठे रहे आदिवासी
पन्ना में आदिवासियों को घर से उठाकर ले जाने का आरोप, लोगों ने किया SP ऑफिस का घेराव, विधायक विक्रांत भूरिया का मिला समर्थन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 11:15 AM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में विस्थापित को लेकर आदिवासी धरने पर हैं. किसानों का आरोप है कि, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किसान नेता अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद प्रदर्शनकारी और भड़क गए. लोग पन्ना एसपी दफ्तर का घेराव कर धरने पर बैठ गए. उनके विरोध प्रदर्शन को झाबुआ के कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का समर्थन मिला है. शुक्रवार को आंदोलनकारियों का एसपी ऑफिस के सामने पूरे दिन और रात में भी धरना चला.
प्रदर्शन कर रहे अमित भटनागर गिरफ्तार
ईटीवी भारत से बातचीत में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने बताया कि, ''जब प्रशासन को मेरे आने की खबर लगी तो रात में ही प्रशासन द्वारा इस आंदोलन का चेहरा रहे अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने विस्थापित आंदोलनकारियों के घरों में जबरन घुसकर उन्हें बाहर निकाला और जेल में डाल दिया. लोगों को यह तक नहीं बताया कि किस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर किया जा रहा है.
सुबह मैंने पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू से फोन पर बात की और उनसे मिलने की बात कही. तो उन्होंने कहा मैं वहां से निकल गई हूं मैं कल 12 बजे मिलूंगी. फिर हम लोग एसपी ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए. मैंने कहा कि, जब तक एसपी मैडम नहीं मिलेगी जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे. आप देख रहे हैं कि यहां का प्रशासन कितना निर्दयी है, जनता से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है.
आदिवासियों के साथ डटे विक्रांत भूरिया
रात 11:00 बजे एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर बैठकर विक्रांत भूरिया एवं उनके साथियों ने सामूहिक भोजन किया. उनके साथ सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिलाएं और उनके छोटे बच्चे वहीं पर डटे हुए हैं. उनके परिजनों की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं. उनकी मुख्य मांगे हैं कि उन्हें जो ₹500,000 मुआवजा दिया गया है वह नाकाफी है. उन्हें 12.50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए एवं जमीन के बदले जमीन दी जाए.
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विस्थापन को लेकर धरने पर आदिवासी
पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय डैम सिंचाई परियोजना और रुन्झ मध्यम सिंचाई परियोजना के विस्थापित आदिवासियों द्वारा चार दिन से लगातार आंदोलन किया जा रहा था. जिससे मझगाय डैम परियोजना और रुन्झ डैम परियोजना का काम रुक गया. विस्थापित आंदोलनकारियों ने बताया कि, पुलिस ने गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात 3:00 बजे उनके घरों में घुसकर 17 से 18 लोगों को जबरन गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट भी की.