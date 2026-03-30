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कामनाथ मंदिर में स्थापित है तीन शिवलिंग, 400 साल पुराने मंदिर में शीश झुकाने दूर-दूर से आते हैं लोग

मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का पन्ना, यहां मौजूद कई ऐतिहासिक मंदिर, कामनाथ मंदिर में एक साथ तीन शिवलिंग.

PANNA KAMNATH TEMPLE
कामनाथ मंदिर में स्थापित है तीन शिवलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 1:01 PM IST

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पन्ना: मध्य प्रदेश का पन्ना हीरानगरी के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही यहां के अद्भुत मंदिर भी इस शहर की पहचान है. इसी तरह चित्रकूट के कामनाथ मंदिर की तर्ज पर कामनाथ मंदिर के नाम से एक मंदिर स्थापित है. यहां पर भगवान भोलेनाथ के तीन शिवलिंग एक स्थान पर एक साथ विराजमान है. उसके साथ में नंदी भगवान और गणेशजी की प्रतिमा भी विराजमान है.

मंदिरों की नगरी पन्ना

पन्ना को मंदिरों की नगरी कहा जाता है. यहां पर कई विश्व विख्यात मंदिर स्थापित हैं, जो पन्ना के राजवंश परिवार द्वारा निर्मित करवाए गए हैं. ऐसा यहां के लोगों का मानना है कि यदि कोई चारों धाम की यात्रा पूरी कर ले और यदि वह पन्ना नहीं आता है, तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है. इसलिए पन्ना धाम आना चारों धाम की यात्रा वालों को अति आवश्यक होता है, क्योंकि यहां पर कई ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं.

पन्ना में 400 साल पुराना मंदिर (ETV Bharat)

400 साल पुराना कामनाथ मंदिर

जिसमें श्रीजुगल किशोर जी भगवान उनके बड़े भाई बलदाऊ जी का मंदिर, गोविंद जी का मंदिर, श्रीरामचंद्र जी का मंदिर, प्राणनाथ मंदिर एवं अनेक मंदिर पन्ना नगर के चारों तरफ स्थापित हैं. ऐसे ही एक मंदिर की स्थापना 400 वर्ष पहले हुई थी. जिसे कामनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर पन्ना नगर के बीचो-बीच धाम मोहल्ले में स्थित है. इस मंदिर की यह विशेषता है कि इस मंदिर में एक स्थान पर ही तीन शिवलिंग एक साथ विराजमान है और उसी के साथ भगवान गणेशजी की प्रतिमा एवं नंदी भगवान भी बैठे हुए हैं.

PANNA MANY ANCIENT TEMPLES
मंदिर में स्थापित एक साथ तीन शिवलिंग (ETV Bharat)

मंदिर में मौजूद एक साथ तीन शिवलिंग

मंदिर के पुजारी विवेक चतुर्वेदी बताते हैं "मंदिर की स्थापना 400 वर्ष पहले हुई थी. यह मंदिर पन्ना नगर प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है. यहां पर कामनाथ भगवान विराजमान हैं, जिसमें तीनों शिवलिंग की पूजा होती है. दूर-दूर से लोग यहां पर पूजा करने आते हैं. मंदिर के पुजारी बताते हैं गुजरात व राजस्थान से भी लोग यहां पर श्रद्धा भाव से आते हैं और शीश झुकाते हैं."

शिवलिंग के साथ भगवान गणेश और नंदीजी भी विराजे

अमूमन आपने मंदिर में एक शिवलिंग ही देखा होगा, इस मंदिर में एक साथ तीन शिवलिंग एक स्थान पर विराजमान है, जिसमें मतंगेश्वर महादेव के नाम से बड़ा शिवलिंग एवं नीलकंठ एवं भूतेश्वर महादेव के नाम से स्थापित छोटे शिवलिंग हैं. तीनों शिवलिंग जलहरी पर विराजमान है और उनके ऊपर तांबे के नाग देवता बैठे हुए हैं. यहां पर कोई भी श्रद्धालु पूजा करने आता है, तो एक साथ तीनों शिवलिंग की पूजा करता है.

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