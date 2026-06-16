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फ्री में फुल बॉडी एक्सरसाइज! गांव में ईंट-पत्थर और बांस से बनाई सबसे सस्ती देसी जिम

पन्ना में आदिवासी बच्चों का कमाल. देसी जुगाड़ से जिम बनाई. ईंटों से डंबल, थैले से पंचिंग बैग और बांस की लकड़ी से जिम रॉड.

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ईंट-पत्थर और बांस से बनाई सबसे सस्ती देसी जिम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
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पन्ना : पन्ना के एक छोटे से गांव के गरीब आदिवासी बच्चों की जिम देखकर हर कोई हैरान है. गांव के कई बच्चे-युवा इस देसी जिम में पसीना बहा रहे हैं. जिस जिम को तैयार करने में लाखों रुपये के उपकरण रखे जाते हैं, उससे भी बेहतर जिम इन बच्चों ने एक झोपड़ी में तैयार कर दी. पूरी जिम कबाड़ के सामान और ईंट-पत्थरों से बनी है. बच्चों की लगन ने साबित कर दिया है कि सुविधाएं नहीं तो क्या हुआ? जज्बा और लगन होना चाहिए.

झोपड़ी में खोला देसी जिम

आदिवासी युवक इंद्रकुमार और उसके साथियों ने साबित कर दिया कि फिटनेस रखने के लिए संसाधन एवं पैसा ना होने के बावजूद बेहतरीन कसरत की जा सकती है. पन्ना के कल्दा के ग्राम महुआडोल में जब वनरक्षक वीरेंद्र पटेल पहुंचे तो उन्होंने एक झोपड़ी में बच्चों को कसरत करते देखा. जब वह नजदीक पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि देसी जुगाड़ से भी ऐसी जिम तैयार की जा सकती है. वीरेंद्र पटेल ने इस जिम में बच्चों को कसरत करते हुए वीडियो बनाया और साझा किया.

दूरदराज आदिवासी गांव में देसी जिम, फिटनेस की ललक (Source : Forest Guard Virendra Patel)

दूरदराज आदिवासी गांव में फिटनेस की ललक

ये देसी जिम आदिवासी नवयुवक इंद्रकुमार आदिवासी और उसके साथियों द्वारा अदम्य उत्साह, परिश्रम एवं संकल्प की कहानी बयां करता है. बगैर संसाधन और सुविधाओं के अभाव में गांव के नवयुवक अपने शारीरिक विकास और फिटनेस के प्रति कितने सजग हैं. महुआडोल आदिवासी बहुल इलाका है, जो कल्दा पहाड़ पर स्थित है, जहां पर दुर्गम घाटी चढ़कर जाया जाता है. यह पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है और यहां पर आदिवासी ही निवास करते हैं.

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वनरक्षक वीरेंद्र पटेल हौसला बढ़ाते हुए (Source : Forest Guard Virendra Patel)

रोजमर्रा की चीजों से बनाए जिम उपकरण

आदिवासी युवक इंद्रकुमार ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए बगैर संसाधन में एवं पैसा ना होने के बावजूद फिटनेस को बरकरार रखते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर झोपड़ी में देसी जिम तैयार की है. इस देसी जिम में उपकरण भी रोजमर्रा की चीजों को लेकर और जंगली वस्तुएं उपयोग कर बनाए हैं.

इंद्र कुमार ने ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग वेट प्लेट्स एवं डम्बल के रूप में, बांस एवं लकड़ी की बल्लियों का उपयोग जिम रॉड के रूप में तथा पुराने थैले का उपयोग पंचिंग बैग के रूप में किया है. इन आदिवासी बच्चों का ये प्रयास दर्शाता है कि सफलता और आत्मविकास के लिए महंगे संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास होना चाहिए.

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