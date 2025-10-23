ETV Bharat / state

भगवान को लगने वाले 56 भोग में कौन-कौन से होते हैं व्यंजन, क्या है छप्पन भोग का गणित

गोवर्धन पूजा सहित बड़े त्योहारों पर भगवान को लगाते हैं 56 भोग,पढ़िए क्या है 56 भोग का प्रसाद और कहां से शुरू हुई ये परंपरा.

भगवान को लगने वाले 56 भोग में कौन-कौन से होते हैं व्यंजन (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 2:31 PM IST

पन्ना: आपने कई बड़े त्योहारों और पूजा-पाठ में 56 भोग का जिक्र कई बार सुना होगा. भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है. खासतौर पर दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर भी भगवान श्रीकृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है. ऐसे में अनायास ही हमारे मन में सवाल उठता है, 56 भोग में कौन-कौन से व्यंजन होते हैं, क्योंकि 56 का आंकड़ा कोई छोटा-मोटा तो है नहीं. चलिए आपको बताते हैं कि भगवान को 56 भोग में कौन से व्यंजन होते हैं अर्पित.

जुगल किशोर मंदिर के 56 भोग में बुंदेलखंड का कढ़ी-भात

इससे पहले आपको बताते चलें कि देशभर में मौजूद श्रीकृष्ण के मंदिरों में बुधवार को गोवर्धन पूजा धूमधाम से की गई. वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित जुगल किशोर मंदिर में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से की गई और भगवान को 56 भोग लगाया गया. वैसे गोवर्धन पूजा महिलाएं घरों में भी गोबर का पर्वत बनाकर करती हैं, लेकिन मंदिरों में बड़े ही धूमधाम से होती है. जुगल किशोर भगवान के 56 भोग में बुंदेलखंड का व्यंजन कढ़ी-भात भी शामिल था.

क्या बोले मंदिर के प्रबंधक (ETV Bharat)

56 भोग में क्या-क्या होते हैं व्यंजन

अब आपको बताते हैं कि भगवान को लगने वाले 56 भोग में क्या-क्या शामिल होता है. इसमें भात, सूप (दाल), चटनी, कढ़ी (सदिका), दही शाक की कढ़ी, शरबत, बाटी, सिखरन, बड़ा, मठरी, फेनी, मुरब्बा, त्रिकोण, पूरी, घेवर, मालपुआ, चोला, शतपत्र, जलेबी, मेसू, चंद्रकला, रसगुल्ला, महारायता, लौंगपूरी, थूली, दलिया, खुरमा, सुफलाढया, परिखा, लड्डू, दधिरूप, साग, मंडका, सौधान, दही, खीर, मक्खन, गोघृत, मलाई, कूपिका, पापड़, सीरा, सुवत, लस्सी, संघाय (मोहन), इलायची, फल, सुपारी, अम्ल, कटु, तिक्त, मधुर, कषाय, मोहन भोग, लवण, तांबूल.

कहां से शुरू हुई 56 भोग की परंपरा

इन 56 व्यंजनों का भोग भगवान को चढ़ाते हैं. इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर 56 भोग की परंपरा कहां से शुरू हुई. इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं. पन्ना जुगल किशोर मंदिर के प्रबंधक व पुजारी संतोष तिवारी बताते हैं किं "इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था. ऐसे में भगवान को 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा था. भगवान को 7 दिनों और आठ पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे. तभी से 56 भोग की परंपरा को माना जाता है."

भगवान जुगल किशोर मंदिर (ETV Bharat)

56 भोग का क्या है गणित

आप सोच रहे होंगे कि 56 भोग ही क्यों? इससे कम और ज्यादा क्यों नहीं तो वह इसलिए, क्योंकि 7x8=56 है. यानि भगवान को 7 दिन जो भूखा रहना पड़ा था. उसके मुताबिक 7 दिन और 8 पहर. जिसका गुणा 56 होता है. इसके साथ ही कहा जाता है कि इसमें 6 रसों का भी गणित है. कड़वा, कसैला, अम्ल, तीखा, नमकीन और मीठा, इन सभी रसों के मिलाने से 56 व्यंजन तैयार किए जाते हैं.

महिलाएं घर पर करती हैं पूजा, भगवान को कंबल करते हैं अर्पित

संतोष तिवारी बताते हैं कि "गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है. दीपावली के दूसरे दिन से ही महिलाएं गाय का गोबर इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं और फिर घर के बाहर गोबर का पहाड़ बनती हैं. उस पहाड़ को सुसर्जित झाड़ से सजाती हैं और उसकी पूजा करती हैं. इसी के साथ घर की पुरानी मथनी, मुसल व हल की भी पूजा होती है. इस दिन भगवान को महिलाएं खीर-पुरी अर्पण करती हैं. यह प्रसाद सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाता है. महिलाएं इस प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं. भगवान को कंबल भी अर्पण किया जाता है, क्योंकि इस दिन से माना जाता है कि ठंड पड़ना चालू हो जाती है.

