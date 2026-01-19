पन्ना टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल में झिन्ना धाम, चट्टान से प्रकट हुए बजरंगबली
पन्ना टाइगर रिजर्व का झिन्ना धाम पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है. मान्यता है कि यहां हनुमानजी के दर्शन करने से हर बाधा मिट जाती है.
पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल स्थित झिन्ना धाम की बड़ी महिमा है. यहां पर विराजे हनुमानजी बहुत सिद्ध हैं. हनुमान जी की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि ये चट्टान में से स्वयं प्रकट हुई थी. मान्यता है कि यहां पर जो सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, उसकी पूरी होती है. मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
मंगलवार व शनिवार को उड़मते हैं भक्त
मंदिर के पुजारी सतीश अरजरिया बताते हैं "यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है. यह मंदिर पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में है. इसके चारों तरफ घनघोर जंगल है. यहां पर शनिवार एवं मंगलवार को काफी भीड़ लगती है. श्रद्धालु यहां पर नारियल एवं चिरौंजी दाना और बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं. पहले उनके बब्बा यहां पर पूजा करते थे और फिर उनके चाचा जी और अब वह खुद मंदिर में पूजा करते हैं."
मंदिर में 35 साल से रामधुन जारी
जिन्ना धाम में हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में 35 वर्षों से लगातार रामधुन बैठी है, जहां पर कमेटी द्वारा अनवरत राम नाम का जाप चलता रहता है. पहले यहां पर 52 गांवों के लोग बारी-बारी से दिनभर रामधुन किया करते थे. फिर कमेटी द्वारा यहां पर बाबाओं द्वारा रामधुन कराई जाने लगी, जो आज भी जारी है. श्रद्धालु जगदीश प्रसाद यादव बताते हैं "हमारे दादा बताते थे कि पहले यहां पर मंदिर छोटा था. जहां पर प्रतिदिन जंगल से उतरकर रात्रि के समय शेर आया करता था."
आसपास के गांवों में ये किवदंती भी प्रचलित है
किवदंती है कि एक बार एक व्यक्ति बरसात के समय रात होने के कारण मंदिर के पास ही लेट गया. फिर वहां पर शेर आया. शेर ने हनुमान जी की मूर्ति से कहा कि हमारे लिए शिकार बताओ. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यहां पर जूता पहनकर आए, उसको अपना शिकार बना लो. इस बात को युवक ने सुन लिया और अपने जूते उतार दिए. शेर उसके पास गया और सूंघने लगा और फिर वापस जंगल की ओर चला गया. युवक ने गांव जाकर इस बात को सबको बताया. इसके बाद यहां रामधुन बैठाई गई.