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न्यूज पेपर पढ़ यूपी से पन्ना आई महिला, 6 महीने की खुदाई में चमकी किस्मत, मिले 4 बेशकीमती हीरे

पन्ना: भारत में पन्ना ऐसी जगह है जहां की धरती आए दिन हीरे उगलती है. यहां देश भर से लोगों ने हीरा पाने के लिए किस्मत आजमाई है. कई लोगों की किस्मत चमकी भी है. एक बार फिर एक महिला की किस्मत खुल गई है, जब उसे एक साथ चार हीरे मिले. यह महिला पन्ना जिले की नहीं है, जिले की बाहर की निवासी है. उसमें पन्ना आकर हीरे की खदान खोदी थी और गुरुवार-शुक्रवार को उसकी किस्मत चमक गई है.

झांसी से आई महिला की चमकी किस्मत, मिले 4 बेशकीमती हीरे (ETV Bharat)

पन्ना की रत्नगर्भा धरती पन्ना के लोगों की किस्मत तो चमकाती रहती है लेकिन अब पन्ना जिले के बाहर के लोगों की भी किस्मत चमकने लगी है. समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों में पन्ना जिले के बाहर के लोग देखते हैं कि पन्ना में कैसे हीरा मिलता है और इसे कैसा खोजा जाता है. इसी की चाह में लोग अपने शहरों से यहां आकर हीरा कार्यालय से 200 रुपए पट्टा बनवाकर हीरे की खदान लगाते हैं और किस्मत आजमाते हैं. कुछ दिन पूर्व नोएडा निवासी महिला को हीरा मिला था और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की निवासी महिला को एक साथ 4 हीरे मिले हैं, जिसे उसने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है.

महिला के पति राजकुमार श्रीवास बताते हैं कि, ''उन्होंने पन्ना में हीरा निकलने की खबरें समाचार पत्रों में सुनी थी. इसको लेकर उन्होंने 6 महीने पहले हीरा कार्यालय पन्ना से ₹200 खर्च करके पट्टा बनवाया था. लगातार 6 महीने से मेहनत कर रहे थे और भगवान श्री जुगल किशोर ने उनकी सुन ली. और उन्हें 1 अक्टूबर को दो हीरे और 2 अक्टूबर को दो हीरे यानी कुल मिलाकर चार हीरे मिले हैं. जिसे उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है.''

नीलामी के लिए हीरा कार्यालय में जमा हुए हीरे (ETV Bharat)

चार हीरों का वजन 5.16 कैरेट

उन्होंने बातचीत में आगे बताया कि, ''इस हीरे से जो पैसे मिलेंगे वह बच्चों की भविष्य के लिए और जो पैसा खदान खोदने में खर्च हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी.'' बता दें कि हीरा कार्यालय से पट्टाधारी गुड्डी देवी एवं उसके पति राजकुमार ने ग्राम सरकोहा में निजी खेत में हीरा खोदने का पट्टा बनवाया था. कई महीनों से मेहनत कर रहे थे, जिन्हें दो दिन में 4 हीरे मिले हैं. जिनका वजन 1.44 कैरेट मैला ,1.62 कैरेट उज्ज्वल, 1.29 कैरेट उवज्जल, 0.81 कैरेट मैला है. टोटल वजन 5.16 कैरेट है.

6 महीने की खुदाई में मिले 4 बेशकीमती हीरे (ETV Bharat)

नीलामी के लिए हीरा कार्यालय में जमा हुए हीरे

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि, ''1 और 2 अक्टूबर को गुड्डी देवी पति राजकुमार श्रीवास निवासी जिला झांसी उत्तर प्रदेश ने चार हीरे जमा करवाए हैं. जिसमें से दो हीरे उज्जवल किस्म के हैं और दो हीरा मैला है. जिनका वजन करके हीरे जमा किए गए हैं. हीरो का कुल वजन 5.16 कैरेट है जिन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा. नीलामी में मिली राशि से 12% काटकर बाकी राशी पट्टाधारी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.''