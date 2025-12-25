पन्ना में दिखी दुर्लभ संकटग्रस्त वूली नेक्ड स्टॉर्क, पक्षी प्रेमी ने बताया प्रकृति का विरासत
पन्ना में दुर्लभ संकटग्रस्त वूली नेक्ड स्टॉर्क की मौजूदगी, IUCN की रेड लिस्ट में रेयर इनडेंजर्ड है यह पक्षी.
पन्ना: दक्षिण पन्ना वन मण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मोहंद्रा में दुर्लभ वूली नेक्ड स्टॉर्क (हाजी लग-लग) की उपस्थिति दर्ज की गई है. प्रकृति संरक्षण प्रेमी अजय चौरसिया द्वारा ली गई तस्वीरों के माध्यम से इस दुर्लभ पक्षी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. इससे पूर्व भी अजय चौरसिया द्वारा दुर्लभ लेसर एडजुटेंट, ब्लैक स्टॉर्क और पेंटेड स्टॉर्क की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है.
स्वस्थ पारिस्थितिकी को दर्शाता है वूली नेक्ड स्टॉर्क की मौजूदगी
वूली नेक्ड स्टॉर्क अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है. यह पक्षी प्राय झीलों, तालाबों, नदियों, दलदली क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और खुले वन क्षेत्रों के आसपास पाया जाता है. जहां इसे पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आवास उपलब्ध होता है. दक्षिण पन्ना क्षेत्र में वूली नेक्ड स्टॉर्क का पाया जाना क्षेत्र की समृद्धि और स्वस्थ पारिस्थितिकी को दर्शाता है.
मांसाहारी भोजन करता है वूली नेक्ड स्टॉर्क
वूली नेक्ड स्टॉर्क (Woolly necked Stork) एक बड़ा, आकर्षक जलपक्षी है, जो सारस की तरह दिखती है. यह अपनी सफेद और ऊनी दिखने वाली गर्दन के साथ काले पंखों पर बने नीली-बैंगनी चमक के लिए जाना जाता है. वूली नेक्ड स्टॉर्क मुख्य रूप से भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के आर्द्रभूमि और कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है. यह मेंढक, मछली और अन्य कीड़ों सहित मांसाहारी भोजन खाता है.
'प्रकृति के विरासत को सुरक्षित रखना जरूरी'
प्रकृति संरक्षण प्रेमी अजय चौरसिया ने बताया कि "लगातार इन संवेदनशील और दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का दक्षिण वन मंडल, पन्ना में पाया जाना, इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है. प्रकृति के विरासत को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है.
वूली नेक्ड स्टॉर्क जैसे दुर्लभ और निकट संकटग्रस्त पक्षियों के संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक रहवास नदियों, तालाबों, जलाशयों एवं आर्द्रभूमियों का संरक्षण आवश्यक है. इसमें स्थानीय समुदाय की सहभागिता से ही प्रकृति की अनमोल विरासत को सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि आने वाली पीढियां इन दुर्लभ पक्षियों को सुरक्षित और जीवंत रूप में देख सकें."