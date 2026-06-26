निरीक्षण के दौरान जीतू पटवारी के वेयरहाउस में मिली कई गड़बड़ियां, नोटिस जारी
वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच ने कहा कि जीतू पटवारी को भी नियमों का पालन करना होगा. नहीं तो कार्रवाई करेंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 11:55 AM IST
पन्ना: वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच ने कहा "पटवारी को लगता था कि उनकी जमीन कोई नाप नहीं सकता, लेकिन हमने सीमांकन कर दिया. इसलिए जीतू पटवारी परेशान हैं." यह बात संजय नगाइच ने अपने गृह जिले पन्ना में पत्रकारों से कही. उन्होंने पन्ना में वेयरहाउसिंग अधिकारियों की बैठक भी ली.
औचक निरीक्षण के वीडियो पर विवाद
संजय नगाइच पन्ना के पवई के रहने वाले हैं. वह मध्य प्रदेश जिला सहकारी मर्यादित बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं. अब उन्हें वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है. बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इंदौर स्थित वेयरहाउस का उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था. इस दौरान उन्होंने वीडियो भी बनवाया. इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. जीतू पटवारी ने वीडियो बनाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी.
जीतू पटवारी भी व्यवसाय कर रहे हैं
पन्ना दौरे के दौरान संजय नगाइच ने इस मामले में बयान दिया. संजय नगाइच ने प्रेस वार्ता में कहा "जीतू पटवारी को लगता था कि उनकी कोई जमीन नाप नहीं सकता है. अब उनकी जमीन का सीमांकन कर दिया है तो वह परेशान हो रहे हैं. जीतू पटवारी वेयरहाउस बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं. उन्हें इसके लिए प्रति माह किराया मिलता है. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से सब्सिडी भी मिली है."
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जीतू पटवारी को 7 दिन में कमियां दूर करने को कहा
संजय नगाइच ने कहा "वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की गाइडलाइन है. इसके तहत जीतू पटवारी के वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कमियां पाई गईं. एप्रोच रोड, साफ-सफाई एवं फायर से सेफ्टी के तहत कमियां पाई गईं. उनको नोटिस दिया गया है कि 7 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें. उनको नियमों का पालन करना चाहिए. राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. इसके साथ ही 100 अन्य लोगों के भी वेयरहाउस चेक किए गए."