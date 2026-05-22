ETV Bharat / state

पन्ना में 100 से अधिक बाघ और औषधीय वनस्पति का खजाना, जैव विविधता की मिसाल

पन्ना के जंगल जैव विविधता से भरे हुए हैं. यहां मुख्य रूप से 3 वन परिक्षेत्र हैं. जिसमें उत्तर वन मंडल परिक्षेत्र, दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है. पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों को संरक्षित किया गया है. यह जैव विविधता संरक्षण का एक विशेष उदाहरण है. क्योंकि 2009 में पन्ना बाघ विहीन हो गया था. इसके बाद फिर 2010 से बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाया गया. अब फिलहाल पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 100 से अधिक बाघ हैं.

पन्ना: पूरे विश्व में 22 मई 2026 को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है. पन्ना के विश्रमगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत स्मृति वन में भी शुक्रवार को जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसमें वन विभाग का स्टाफ और स्कूली बच्चे शामिल हुए. सभी को जैव विविधता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. इसके साथ ही जैव विविधता के संरक्षण और जीवन में इसके प्रभाव को भी बताया गया.

पन्ना जैव विविधता का है मिशाल (ETV Bharat)

पन्ना का जंगल औषधीय वनस्पति का खजाना

पन्ना में गिद्ध की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विदेशों से भी यहां पर प्रवास के लिए पहुंचती हैं. यहां पर 4 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक तापमान रहता है. इसलिए यहां पर अनेक प्रकार की जीव-जंतु, पेड़-पौधे और अन्य वन्य प्राणी निवास करते हैं. यहां के जंगलों में औषधीय वनस्पति का खजाना है. कल्दा पहाड़ क्षेत्र में अनेक प्रकार की दुर्लभ औषधियां मिलती हैं. जिसकी एक किताब भी प्रकाशित हुई है, जो 'पन्ना की वनस्पति' के नाम से पब्लिश है.

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (ETV Bharat)

'छोटे-छोटे प्रयासों से जैव विविधता का करें संरक्षण'

जैव विविधता कार्यक्रम के मुख्य वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मनोज शुक्ला ने वन स्टाफ और बच्चों को जैव विविधता के बारे में जनकारी दी. उन्होंने कहा, "हमें जैव विविधता के बारे में समझना होगा, क्योंकि जैव विविधता के कारण ही हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीवन जी रहे हैं. इसका संरक्षण अतिआवश्यक है. इस वर्ष की जैव विविधता की थीम है 'एक्टिंग लोकली इफेक्ट ग्लोबली' यानी लोकल स्तर से संरक्षण कर वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करना. हमें रोजमर्रा के कार्यों में छोटे-छोटे प्रयासों से जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए. जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें."

पन्ना में मनाया गया जैव विविधता दिवस (ETV Bharat)

अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील

विश्रमगंज परिक्षेत्र के रेंजर नितिन राजोरिया ने बताया कि "जैव विविधता के संरक्षण के लिए सभी मानव जाति को प्रयास करना चाहिए. वर्तमान की स्थिति आप देख सकते हैं, कितनी अधिक गर्मी पड़ रही है. इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, जहां भी आपको अवसर मिले पौधारोपण करना चाहिए."