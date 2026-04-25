ETV Bharat / state

भूख से व्याकुल तेंदुए ने किया बछड़े का पीछा, दोनों सूखे कुएं में गिरे, गिरते ही दोनों के बीच याराना

पन्ना : रैपुरा इलाके के अलौनी बीट के पास स्थित ग्राम मक्केपाला में भूख से व्याकुल तेंदुए ने गाय के बछड़े का शिकार करने की सोची. लेकिन बछड़ा निकला बहुत फुर्तीला. तेंदुए ने बछड़े को दबोचने के लिए छलांग लगाई. लेकिन बछड़े ने उछल-कूद शुरू कर दी. इस दौरान बछड़ा सूखे कुएं में गिर गया. उसका पीछा कर रहा तेंदुआ भी कुएं में गिर गया. जब गौपालक को अपना बछड़ा नहीं दिखा तो उसने आसपास तलाशना शुरू किया. किसान को अपने बछड़े के मिमयाने की आवाज कुएं से सुनाई दी. किसान ने जैसे ही देखा कि कुएं में तेंदुआ भी है तो उसने खेतों में आसपास काम करने वालों को आवाज लगाई.

तेंदुए व बछड़े की जोड़ी देख आश्चर्य का ठिकाना नहीं

आसपास काम करने वाले किसान बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. साथ ही वन विभाग को भी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम सारे साजोसामान के साथ मौके पर पहुंची. इस दौरान वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने कुएं में झांककर देखा तो दंग रह गए. तेंदुआ और बछड़ा अगल-बगल में बैठे थे. ग्रामीणों के आश्चर्य का ठिकाना तब और नहीं रहा, जब बछड़े ने तेंदुए को सहलाना और चाटना शुरू कर दिया. तेंदुआ भी बड़े प्यार से बछड़े को सहलाता रहा. इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि बछड़ा तेंदुए की पीठ पर बैठा.