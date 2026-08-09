मूसलाधार बारिश से पन्ना बेहाल, घरों में घुसा पानी, ग्रामीणों को सता रहा घर ढहने का डर
पन्ना में एक घंटे मूसलाधार बारिश से हाहाकार, जल निकासी फेल. घरों में घुसा पानी, गृहस्थी का सामान नष्ट, आवागमन ठप. राकेश पाठक की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 4:05 PM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में शनिवार देर रात महज एक घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने पंचायत के विकास और जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी है. जल निकासी की व्यवस्था न होने से जगह-जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. पवई जनपद पंचायत के कृष्णगढ़ गांव में सड़क पर नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होने से कई घरों में पानी घुस गया. जिसके चलते गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया. बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है.
एक घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात
महज एक घंटे की बारिश से कृष्णगढ़ का मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया, हाई स्कूल के सामने घुटनों तक पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. पवई पंचायत में कई घरों में एक फीट से ज्यादा पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. स्थिति इतनी गंभीर है कि घरों में भोजन पकाने और चूल्हा रखने तक की जगह नहीं बची है. छोटे-छोटे बच्चों और महिलाओं को रतजगा कर समय बिताना पड़ रहा है.
सिस्टम की लापरवाही से ग्रामीण त्रस्त
कृष्णगढ़ निवासी मोहम्मद रज्जाक ने बताया, "घरों में पानी भरा है, छोटे-छोटे बच्चों को लेकर दूसरे के घरों में शरण लेनी पड़ रही है. खाना बनाने तक की जगह नहीं बची है. अगर एक-दो दिन में पानी नहीं निकला, तो कच्चे मकान गिर जाएंगे और हम बेघर हो जाएंगे. लंबे समय से ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ."
मकान ढहने का खतरा
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आधी-अधूरी नाली बनाकर छोड़ दी गई, जल निकासी का रास्ता बंद कर दिया गया. जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है. जल भराव के चलते कच्चे मकानों के ढहने और क्षतिग्रस्त होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है.
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स्थानीय निवासी अशोक कुमार तिवारी एवं अन्य ग्रामीणों ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर धांधली और लापरवाही के आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों ने पवई के शासन-प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए और पक्की नाली का निर्माण कराया जाए, ताकि आए दिन बारिश में होने वाली इस नारकीय समस्या से उन्हें स्थायी निजात मिल सके.