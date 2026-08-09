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पन्ना के गर्ल्स हॉस्टल में जर्मन शेफर्ड कुत्तों का खौफ, छात्राओं को आने जाने के लिए करना पड़ता है इंतजार

पन्ना में शासकीय गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन पर 2 कुत्ते पालने का आरोप. जिला संयोजक ने जारी किया शो कॉज नोटिस. संजय रैकवार की रिपोर्ट.

PANNA GOVT GIRLS HOSTEL DOG
पन्ना के गर्ल्स हॉस्टल में जर्मन शेफर्ड कुत्तों का खौफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:56 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 9:47 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: शाहनगर स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में जर्मन शेफर्ड नस्ल के 2 कुत्ते होने से यहां रहने वाली छात्राओं को परेशानी हो रही है. छात्राओं का आरोप है कि ये खतरनाक कुत्ते छात्रावास अधीक्षिका दीपिका उईके द्वारा पाले गए हैं और इन्हें छात्रावास में रखा गया है. मामला सामने आने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए अधीक्षिका को कुत्ते हटाने के निर्देश दिए हैं.

गर्ल्स हॉस्टल में अधीक्षक पर कुत्ते पालने का आरोप

पन्ना जिले के शाहनगर में शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में छात्रावास अधीक्षिका दीपिका उईके पर छात्रावास परिसर में जर्मन शेफर्ड नस्ल के 2 खतरनाक कुत्ते पालने का आरोप है. छात्राओं का आरोप है कि उनके द्वारा इन कुत्तों को छात्रावास प्रांगण के अंदर खुला छोड़कर रखा जाता है. जिससे छात्रावास में किसी के भी आने-जाने के दौरान यह कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं.

हॉस्टल वार्डन को शो कॉज नोटिस जारी (ETV Bharat)

हॉस्टल में छात्राओं को हो रही है परेशानी

छात्रावास में कुत्ते पाले जाने की वजह से यहां रह रही छात्राओं को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छात्राओं का कहना है कि यदि उनको छात्रावास के अंदर आना जाना होता है तो पहले आवाज देकर इन कुत्तों को बांधना पड़ता है उसके बाद ही वह छात्रावास के अंदर जा पाती हैं. यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं. यहां से आने जाने वाले लोगों को भी गेट पर खड़े होकर दिन भर भोंकते हैं. जिससे छात्रावास में रहने वाली छात्राएं डर के माहौल में रह रही हैं.

TRIBAL WELFARE DEPARTMENT HOSTEL
हॉस्टल में कुत्तों के कारण छात्राओं को हो रही है परेशानी (ETV Bharat)

हॉस्टल में रहती हैं 50 छात्राएं

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस छात्रावास में 50 छात्राएं रहती हैं, जो उत्कृष्ट विद्यालय शाहनगर में पढ़ती हैं. यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं रहती हैं. जिन्हें सुबह स्कूल जाने और स्कूल से छुट्टी के बाद छात्रावास में आना पड़ता है. इस हॉस्टल की अधीक्षिका दीपिका उईके हैं. उनके द्वारा नियम विरुद्ध छात्रावास प्रांगण में जर्मन शेफर्ड नस्ल के खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं.

HOSTEL WARDEN KEEPING TWO DOGS
गर्ल्स हॉस्टल में अधीक्षक पर कुत्ते पालने का आरोप (ETV Bharat)

'बंदरों के कारण पाले हैं कुत्ते'

छात्रावास अधीक्षक दीपिका उईके का कहना है, "छात्रावास के आसपास काफी बंदर हैं, जो छात्रावास प्रांगण में आ जाते हैं और लोगों को चोटिल करते हैं. इन बंदरों ने कई लोगों पर हमला किया है. इस कारण छात्रावास में कुत्ते पाले हैं ताकि बंदर यहां नहीं आएं. बंदरों से हो रही परेशानी के लिए पहले ही वन विभाग और ग्राम पंचायत को सूचना दी गई थी लेकिन जब बंदर आना बंद नहीं हुए फिर इन कुत्तों को पाला है."

'हॉस्टल वार्डन को शो कॉज नोटिस जारी'

इस विषय में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक जय प्रताप भदोरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया, "एक दिन पहले ही यह मामला संज्ञान में आया है. छात्रावास में कुत्ते पालना अनुचित है. छात्रावास अधीक्षिका को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और तुरंत ही कुत्तों को वहां से हटाने के लिए निर्देशित किया गया है."

Last Updated : August 9, 2026 at 9:47 PM IST

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