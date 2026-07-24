पन्ना के बृहस्पति कुंड वाटरफॉल पर ग्लास ब्रिज, 700 फीट ऊंचाई से देखें मनमोहक दृश्य
पन्ना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 184 करोड़ की लागत वाले विकास का कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:31 PM IST
पन्ना : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को होमगार्ड ग्राउंड परिसर में सभा को संबोधित किया. मंच से ऑनलाइन तरीके से बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर लगे ग्लास ब्रिज का शुभारंभ किया. इसके बाद प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से 02 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि डाली.
बाघिन नदी पर है बृहस्पति कुंड जलप्रपात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बाघिन नदी पर बने बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर बने ग्लास ब्रिज का क्लिक के माध्यम से उद्घाटन किया. यह ग्लास ब्रिज 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है. बृहस्पति कुंड जलप्रपात में करीब 700 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जहां पर मनमोहक दृश्य बनता है. यह ग्लास ब्रिज करीब 2 महीने पूर्व बनकर तैयार हो गया था. उद्घाटन ना होने के कारण आम लोगों को इसका लुत्फ नहीं मिल रहा था.
पूर्वजों की जमीन नहीं बेचने की सलाह
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "अब आम लोगों के लिए यह ग्लास ब्रिज खोल दिया गया है. समय की कमी है, नहीं तो निश्चित ही ग्लास ब्रिज देखने जरूर जाते. पन्ना पर्यटन नगरी बनती जा रही है. यहां पर अब देश-विदेश से नागरिक और पर्यटक आएंगे, जो यहां सुंदर नजारों का लुत्फ उठाएंगे. केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए पन्ना की अब तस्वीर बदलने जा रही है. यहां की धरती अब एक दो फसल नहीं तीन फसल देगी और यहां का किसान खुशहाल होगा. मैं सभी किसानों से अपील करता हूं कि अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेचें. अब हमारा प्रदेश पंजाब व हरियाणा को पीछे छोड़ेगा."
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मुख्यमंत्री ने श्री जुगल किशोर मंदिर में दर्शन किए
आमसभा से पहले मुख्यमंत्री ने श्री जुगल किशोर मंदिर में दर्शन किए, आरती की एवं मंदिर की परिक्रमा भी की. श्री जुगल किशोर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, इसका समापन 29 जुलाई को होगा. दर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सभा स्थल पर पहुंचे और पन्ना जिले के 184 करोड़ कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया.