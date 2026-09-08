मध्य प्रदेश में 10 लाख कुत्तों से हारा प्रशासन!, फिर डॉग बाइट की शिकार बच्ची, हालत क्रिटिकल
पन्ना में वन कर्मचारी की साढ़े चार वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने नोचा, हालत गंभीर, सतना में चल रहा इलाज. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 7:00 PM IST
सतना/पन्ना: पन्ना में एक मासूम बच्ची को कुत्ते ने नोच डाला. बच्ची के चेहरे को बुरी तरह से कुत्ते ने अपना शिकार बनाया. यह घटना पन्ना जिले के देवेंद्र नगर स्थित रेंजर कार्यालय परिसर की है. इसके बाद मामले को दबाने का प्रयास किया गया और बच्ची को सतना शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्ची के जबड़े और आंख के नीचे की हड्डियां पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और उसकी स्थिति गम्भीर बताई जा रही है. हालांकि, बच्ची का उपचार अभी जारी है.
मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख से ज्यादा
मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक इस समय एक गंभीर और डरावनी समस्या बन चुका है. नेशनल हेल्थ मिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है, जिनमें से अकेले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर, सतना जैसे बड़े शहरों में ही 6 लाख से अधिक आवारा कुत्ते मौजूद हैं." ऐसे में डॉग लोगों को एवं और छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं. अकेले सतना जिले में रोजाना डॉग बाइट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. महीने भर में ये आंकड़ा 1500 के पार कर जाता है.
सतना सीएमएचओ मनोज शुक्ला ने बताया कि "कुत्तों के काटने वाले रैबीज जानलेवा हैं और रैबीज होने के बाद यह लाइलाज है. कुत्तों के काटने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है."
घायल बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर
इस बारे में बच्ची के पिता राकेश रजक ने बताया कि "मैं पन्ना जिले के देवेंद्र नगर स्थित वन मंडल में वन रक्षक के पद में कार्यरत हूं. बीते दिन सोमवार को शाम करीब साढ़े तीन बजे हमारी बच्ची वन मंडल के कार्यालय में खेल रही थी. इसी दौरान एक डॉग आया और उसने बिल्ली का शिकार किया. हमारी छोटी बच्ची जो की साढ़े चार साल की है उसने बिल्ली को देखकर उसके पास जाने का प्रयास किया और फिर डॉग ने बिल्ली को छोड़ बच्ची पर उग्र रूप से हमला कर दिया.
बच्ची के चेहरे कुत्ते ने बुरी तरह से नोच डाला है. वहीं मौजूद हमारी बड़ी बेटी ने आवाज लगाई और दौड़कर हम सब पहुंचे, तब तक कुत्ता वहां से भाग चुका था. वही बच्ची को पहले हम देवेंद्र नगर के अस्पताल में ले गए और प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में लेकर आए हैं. बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है."
ये भी पढ़ें:
- डॉग बाइट पर क्या कर रही सरकार, कितना हुआ वैक्सीनेशन, आवारा कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त
- आवारा कुत्तों का टीकाकरण या नसबंदी हो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
- आवारा कुत्तों से परेशान लोग, शिकायत पर डॉग लवर्स से मिल रही धमकी, पुलिस से लगायी गुहार
वहीं, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को सतना पहुंचे. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "पन्ना जिले के देवेंद्रनगर की इस बच्ची की हम मदद बिल्कुल करेंगे. हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि देते हैं. हमने जिला अध्यक्ष को बोल दिया है और वो उस बच्ची के इलाज का प्रस्ताव बनाकार भेज देंगे. उसके इलाज के लिए हम मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि उपलब्ध कराएंगे."