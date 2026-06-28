पन्ना में दोस्त निकला दगाबाज, किडनैप कर मांगी 10 लाख की फिरौती, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन
पन्ना के पवई में दोस्त ने 2 लोगों के साथ मिलकर दोस्त का किया अपहरण. रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने युवक को किया बरामद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 10:14 PM IST
पन्ना: पवई तहसील के एक कपड़ा व्यापारी के 20 साल के लड़के के कथित अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. इस मामले में शिकायत के बाद पवई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवक को सकुशल बरामद कर लिया. हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक से पूछताछ में सामने आया घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. किडनैपर्स में युवक के एक दोस्त का नाम सामने आया है.
शनिवार रात हुआ युवक का अपहरण
पवई थाना प्रभारी सुशील अहिरवार ने बताया, "शनिवार की रात करीब 8 बजे थाना पवई थाना पुलिस को सूचना मिली कि नगर के झंडा बाजार निवासी कपड़ा व्यापारी राजेश कुमार डेंगरे के 20 वर्षीय पुत्र अंशुल उर्फ कान्हा का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है. उसकी रिहाई के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है. इस सूचना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई."
सर्च ऑपरेशन के लिए गठित की गई टीम
सूचना मिलते के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील अहिरवार ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया.
युवक को पुलिस ने बरामद किया
पवई थाना प्रभारी सुशील अहिरवार ने बताया, "पुलिस ने बारिश और अंधेरे के बावजूद शनिवार की रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया. कई किलोमीटर पैदल तलाश के बाद युवक को पवई के जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया. युवक के बयान के अनुसार घटनाक्रम संदिग्ध लग रहा है. मामले में सभी संदिग्ध 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है."
'किडनैपर्स में एक दोस्त और 2 अन्य लोग शामिल'
पवई थाना प्रभारी सुशील अहिरवार ने बताया, "युवक के बयान के अनुसार साजिश कर्ता आरोपी युवकों में उसका एक दोस्त और दो अन्य लोग शामिल हैं. घटना में प्रयुक्त 2 मोटर साइकिलों को जब्त किया गया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."
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'1 लाख 48 हजार की राशि करवाई होल्ड'
पवई थाना प्रभारी सुशील अहिरवार ने बताया, "परिजनों ने पुलिस की बिना सूचना के युवक की सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों के द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर 1 लाख 48 हजार की राशि भेज दी थी. जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो तत्काल ही क्यूआर कोड से लिंक मोबाइल नंबर और खाता क्रमांक पर होल्ड लगवा दिया गया. जिससे राशि आरोपियों तक न पहुंचे. इस मामले की भी पुलिस जांच कर रही है."